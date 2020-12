Qual è il range di temperatura corporea normale?

Se una lettura della temperatura è insolitamente alta o bassa, eseguirne un'altra dopo circa 5-10 minuti. Se non si è sicuri che sia corretta, si può ripetere con un termometro diverso.

I livelli della temperatura corporea variano a seconda del punto del corpo in cui si effettua la misurazioni . Le letture rettali sono più alte delle letture orali, mentre dall'ascella tendono ad essere inferiori.

Temperatura normale nei bambini

Una temperatura corporea normale per i bambini di età compresa tra 3 e 10 anni varia da 35,5–37,5 °C, se misurata per via orale.

I bambini tendono ad avere temperature corporee simili a quelle degli adulti ma a volte neonati e quelli molto piccoli hanno intervalli più elevati rispetto agli adulti, soprattutto se la misurazione avviene sotto le ascelle e nelle orecchie.

Questo succede perché i più piccoli hanno una superficie corporea maggiore rispetto al peso corporeo e i loro corpi hanno un metabolismo più attivo che genera calore.

Inoltre, non regolano la temperatura come gli adulti: sudano meno quando fa caldo perché i loro corpi trattengono più calore e si raffreddano più lentamente quando hanno la febbre.

La loro temperatura corporea, infine, può aumentare leggermente quando spuntano i denti.