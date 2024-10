Qual è il momento peggiore della giornata?

Secondo un nuovo studio, esisterebbe un momento della giornata in cui tutte le persone subirebbero un più o meno evidente crollo psico-fisico. Questo avverrebbe intorno alle 5 del mattino.

A spiegare perché esisterebbe un orario in grado di mettere qualunque persona ko è stato uno studio condotto da ricercatori provenienti dall'Università del Michigan e da quella del Dartmouth Health, che si è basato sull' osservazione di oltre 2.500 medici tirocinanti nell'arco di due anni.

Perché è lo stesso per tutti?

Anche se livelli di stanchezza personale, stress e altri fattori possono portare a leggere variazioni, il picco negativo dell'umore avverrebbe per tutti allo stesso orario e il motivo è spiegabile.

Come osservato nello studio, l'umore segue il ritmo dell'orologio interno dell'organismo, ovvero cicli naturali nei quali il punto più basso e quello più alto sono sempre rispettivamente al mattino e alla sera, indipendentemente dal sonno o da altri fattori.

La stanchezza e la privazione del sonno possono peggiorare notevolmente l'umore, di conseguenza una persona che alle 5 del mattino ha passato una notte insonne è sicuramente meno positiva di una che ha dormito serenamente, ma entrambe vivono in quel momento il loro più grande down. Così come, alle 17.00, con le dovute proporzioni, sono al massimo della propria forma mentale.

Secondo lo studio, infine, l'umore peggiora tanto più a lungo le persone rimangono sveglie.

