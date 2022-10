Qual è il momento migliore per andare a dormire

Tra i vari aspetti da tenere in considerazione per assicurarsi un buon riposo c'è anche l'orario in cui andare a dormire , che varia a seconda dell'età, del proprio stile di vita e di altri fattori.

Conseguenze della privazione del sonno

Dormire troppo poco può influire negativamente su molti aspetti relativi alla salute fisica e mentale.

Gli effetti più immediati di passare una notte insonne o con scarsa qualità del riposo sono sonnolenza diurna, mal di testa, occhiaie e pelle pallida.

In questo caso non si tratta di conseguenze gravi ma la privazione del sonno a lungo termine può portare anche a una ridotta immunità che può rendere più difficile per il corpo combattere le infezioni, all'ipertensione, all'aumento dell'appetito e desiderio di zucchero e carboidrati, alla comparsa di segni di invecchiamento come rughe, linee sottili e perdita di elasticità della pelle.

Anche a livello mentale, le conseguenze possono essere diverse.

Il primo a risentirne è l'umore. Quando non si dorme abbastanza, infatti, è più probabile sentirsi irritabili e avere difficoltà a gestire le emozioni e a far fronte allo stress.

Inoltre, riposare poco o male può peggiorare alcuni disturbi come depressione, ansia, paranoia, allucinazioni, disordine bipolare, disturbo da deficit di attenzione e iperattività.

Come se non bastasse diversi studi hanno confermato che la privazione del sonno influisce negativamente sulle funzioni associate al lobo frontale del cervello, tra cui attenzione, vigilanza, lucidità nel processo decisionale, giudizio e memoria.