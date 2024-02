Quando e come pesarsi quindi? In teoria per avere chiaro il proprio peso effettivo bisognerebbe farlo una volta a settimana ma non solo, esisterebbe un giorno ben preciso migliore di altri.

Chi segue una dieta ipocalorica volta al dimagrimento lo sa bene: la tentazione di pesarsi ogni mattina è forte e spesso ci si cede. A farlo sono in molti, anche se non sottoposti a un regime alimentare specifico. Si tratta tuttavia di un'abitudine insana dal punto di vista prima di tutto psicologico, ma anche tecnicamente sbagliata visto che le fluttuazioni di peso che si verificano giornalmente sono numerose e pesarsi troppo spesso non è utile a fotografare l'esatta situazione.

Il giorno migliore

Come detto pesarsi ogni 24 ore non serve, mentre far passare qualche giorno tra una salita sulla bilancia e l'altra può dare risultati molto più veritieri. A patto però di scegliere il momento giusto. Secondo un nuovo studio, infatti, a fare la differenza non è solo il lasso di tempo tra una misurazione e l'altra, ma anche il giorno che si sceglie per farlo. Il migliore sarebbe il mercoledì.

A dirlo sono stati i ricercatori della Cornell University. Il motivo è molto semplice.

Molte persone tendono a seguire un'alimentazione sana e bilanciata soprattutto durante i primi cinque giorni della settimana, e a concedersi qualche peccato di gola extra nel corso del weekend, quando più facilmente si fanno pasti fuori casa, in compagnia di amici e parenti, che spesso sono più ricchi e calorici. Al cibo poi non di rado si associa anche il consumo di alcol. Questo inevitabilmente fa salire momentaneamente il chili in corpo, che però progressivamente nel corso della settimana successiva, se si torna a seguire una dieta bilanciata, calano, arrivando al minimo venerdì.

Pesarsi di lunedì quindi, farebbe apparire sul display della bilancia un numero più alto del reale, che risente degli stravizi del fine settimana, mentre il venerdì più basso, condizionato dalla dieta dei giorni feriali.

Secondo lo studio, invece, il mercoledì essendo equidistante dai due estremi sarebbe quello perfetto per controllare il proprio peso, che in quel giorno rispecchierebbe la realtà.

Ovviamente si tratta di indicazioni generiche, basate su abitudini alimentari comuni ma non certo universali, e che da sole non sono sufficienti a determinare con esattezza assoluta le fluttuazioni del peso.

Molti altri, infatti, sono i fattori che possono determinarlo. Le persone che ad esempio approfittano del maggior tempo libero del weekend per allenarsi di più, e non consumano pasti con cibi più calorici possono pesare meno anche altri giorni.