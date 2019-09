È tra i giochi che non passano mai di moda, con diversi livelli di difficoltà. Parliamo del puzzle per adulti e bambini: un gioco di logica che stimola la concentrazione, la pazienza, che allena la mente e che mai dovrebbe mancare nelle case.

Puzzle per adulti e bambini: come si gioca

Il puzzle è il classico gioco da tavola che consiste nell'assemblare pezzi per ricostruire un'immagine, un paesaggio, una fotografia. Si parte dai livelli di base, in cui i pezzi sono pochi e grandi, per poi aumentare il livello di difficoltà fino ad arrivare ai cosiddetti puzzle tridimensionali che, con tanta pazienza e attenzione permettono di costruire monumenti, castelli e tanto altro in versione 3D.

I benefici del puzzle

I benefici del puzzle sono diversi e riguardano sia gli adulti che i bambini. Nei più piccoli stimolano le capacità psico-motorie (in particolar modo la motricità fine), il coordinamento oculo-visivo e , più in generale, allenano la mente con risultati positivi, in futuro, nelle materie scientifico-matematiche. Negli adulti i benefici sono diversi, sicuramente i puzzle stimolano la mente, la tengono allenata e dunque giovane, ma agiscono anche da anti-stress permettendo di staccare la spina e i pensieri per concentrarsi su un hobby bello, creativo, rilassante. Ora vi presentiamo alcuni modelli di puzzle per adulti e bambini da acquistare online.

Puzzle per adulti

(fonte: Photo Courtesy)

Un puzzle 1000 pezzi di dimensioni 97,5 x 66,8 cm firmato Clementoni. Un prodotto di alta qualità che permette di ricostruire attraverso i tasselli del puzzle luoghi, paesaggi, immagini suggestive. L'High Quality Collection Clementoni è una linea elegante e professionale di puzzle, realizzata con grande attenzione ai particolari. La qualità dei materiali e l'esclusiva tecnica di stampa garantiscono immagini belle, colri vivaci e un incastro perfetto dei tasselli. La Clementoni, inoltre, fa un largo uso di materiali riciclati, evitando l'impiego di componenti inquinanti.

Puzzle per bambini

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco un puzzle adatto ai bambini da 3 anni in su che permetterà ai più piccoli di costruire un poster dei PjMasks. Sitratta di un puzzle Clementoni, da 24 maxi pezzi di dimensione 68 x 48 cm appartenente alla linea puzzle SuperColor Clementoni. Un prodotto ideato per accompagnare il bambino in ogni fase della sua crescita, che si compone di immagini raffiguranti i personaggi più amati dai piccoli Immagini con colori luminosi per stimolare e sviluppare capacità di osservazione, logica e manualità. Disponibile anche con altri personaggi dei cartoni animati.

Puzzle paesaggi

(fonte: Photo Courtesy)

Se volete dilettarvi in un puzzle rilassante, un paesaggio è proprio quel che ci vuole. Ecco ad esempio, un puzzle Educa da 2000 pezzi, Amsterdam con amore. Due biciclette parcheggiate vicino a un canale di Amsterdam, per un puzzle di dimensioni 96 x 68 cm che, oltre a stimolare la mente vi farà viaggiare con la fantasia.