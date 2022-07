La puntura di un'ape è un'evenienza che occorre considerare soprattutto nei mesi estivi. Il contatto ravvicinato con il pungiglione quest'insetto può causare diverse conseguenze, che vanno dal temporaneo dolore locale alla grave reazione allergica ( shock anafilattico ). Le api utilizzano la puntura come meccanismo di difesa : quest'insetti possono utilizzare il loro pungiglione per iniettare le sostanze contenute nel loro sacco velenifero , allo scopo di proteggere gli alveari. Se la puntura di un'ape non causa sintomi troppo intensi, per limitare i disagi si possono attuare delle semplici manovre di pronto soccorso (rimozione del pungiglione, applicazione di ghiaccio ecc.). Nel caso in cui si sviluppi una reazione più severa, è consigliabile richiedere un intervento medico immediato. Chi ha un'allergia accertata, deve portare sempre con sé un preparato monouso a base di adrenalina , da autosomministrarsi in caso di necessità.

Esposti a un maggior rischio di incorrere in una puntura di ape sono coloro che, per professione o attività all'aria aperta , vivono a stretto contatto con quest'insetto, cioè apicoltori, giardinieri, agricoltori e vigili del fuoco. Coloro che sono già stati punti da un imenottero ed hanno sviluppato una reazione allergica, sono predisposti a manifestare un quadro sintomatologico più grave. Le persone esposte ad attacchi di sciami e quelli con alti livelli di IgE veleno-specifiche sono a maggior rischio di anafilassi.

Il pungiglione accompagnato dalla ghiandola velenifera continua a iniettare veleno nei tessuti per diversi minuti dopo la puntura (per questo, se residua nella cute, andrebbe subito rimosso). Il componente responsabile del dolore è principalmente la melittina.

Le api pungono tipicamente una volta e lasciano all'interno della ferita il pungiglione, e con esso anche gli ultimi segmenti dell'addome e una parte dei visceri; così mutilati, quest'insetti sono generalmente destinati a morire. Le api difficilmente infastidiscono e non pungono, a meno che non vengano provocate , se considerano in serio pericolo loro stesse o il loro alveare.

Nei climi temperati, dalla primavera all'autunno, essere punti da un'ape non è un evento raro. Quest'insetto si riconosce per il corpo tozzo, di colore bruno rossastro, con striature nere e giallognole. Le zampe sono ricoperte da ciuffetti di peli , che permettono di raccogliere il polline dai fiori. Le api sono dotate di un pungiglione seghettato , collegato a una ghiandola che contiene un veleno. Quest'ultimo provoca reazioni tossiche locali in tutti i soggetti e fenomeni allergici soltanto in quelli precedentemente sensibilizzati.

Nel caso in cui le api siano particolarmente aggressive e qualora si venisse circondati da uno sciame, è possibile che le punture siano multiple . Se queste superano la dozzina, l'accumulo di veleno può indurre una reazione tossica , che si manifesta con nausea, vomito , vertigini, convulsioni , febbre e perdita di conoscenza. Questa condizione rappresenta un'emergenza medica, in quanto può evolvere rapidamente e indurre i tipici segni di un' intossicazione da veleno (avvelenamento), con danni al tessuto muscolare ( rabdomiolisi ), problemi cardiaci e insufficienza renale .

Nei soggetti suscettibili, invece, la puntura di ape può indurre una reazione tossica o allergica di varia entità. In qualche caso, questa può comportare segni locali più estesi , come:

La gravità della puntura di un'ape dipende dalla dose di veleno inoculato e dall'entità della precedente sensibilizzazione. Le “normali” conseguenze comprendono dolore immediato, arrossamento, gonfiore, bruciore intenso e prurito nell'area colpita. Queste manifestazioni coinvolgono solo la zona intorno al sito di inoculazione del pungiglione e possono aumentare nelle 24 ore seguenti alla puntura, ma, nella maggior parte dei casi, risultano autolimitanti e innocue. In genere, la regione interessata rimane dolorante e pruriginosa per alcuni giorni.

Terapia

Primo intervento

In caso di puntura di ape, è importante agire tempestivamente.

Innanzitutto, dopo il contatto con l'insetto è bene rimuovere nel più breve tempo possibile il pungiglione, se questo è rimasto conficcato nella cute. Per controllare la presenza di quest'appendice dell'insetto nel sito della puntura, si deve osservare se al centro del pomfo vi è un punto più scuro. I metodi suggeriti comprendono il raschiamento con un utensili dal bordo sottile (es. carta di credito, coltello da tavola ecc.). Durante quest'operazione è importante cercare di non stringere il pungiglione dell'ape tra le dita, cercando di estrarla dal basso, poiché il sacco velenifero attaccato allo stesso potrebbe continuare ad inoculare altro veleno. Inoltre, il ricorso ad uno strumento non preventivamente disinfettato, come pinzette o limette, potrebbe predisporre ad infezioni.

In assenza di episodi allergici, se il paziente accusa subito molto dolore dopo la puntura di un'ape, è utile applicare un cubetto di ghiaccio o immergere la zona colpita nell'acqua fredda. L'ideale sarebbe proprio avere a disposizione un kit di pronto soccorso, dotato anche di ghiaccio attivabile all'istante (si acquista in farmacia, parafarmacia o al supermercato). Per alleviare bruciore, dolore e prurito, inoltre, è possibile ricorrere agli appositi stick dopo-puntura da applicare sulla parte dolorante.

Quando i sintomi non tendono a persistere, invece, è sempre necessario consultare il medico, che potrà indicare l'applicazione di creme a base di cortisone. A seconda del caso, possono risultare utili anche l'impiego di lozioni antistaminiche (es. difenidramina o tripelennamina), FANS, patch con lidocaina o altri anestetici topici.

Se l'allergia non è ancora nota

Le persone che non hanno un'ipersensibilità nota alle punture di api, ma sviluppano entro pochi minuti orticaria, vertigini e difficoltà respiratorie, devono rivolgersi al proprio medico o chiamare il 118.

Nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi, è bene che le persone allergiche punte dall'ape rimangano distese e, se incoscienti, siano messe in posizione laterale di sicurezza. Le reazioni allergiche vanno trattate con antistaminici sistemici; l'anafilassi va trattata con adrenalina parentale e liquidi per vie endovenosa e, se necessario, con vasopressori.

Quando la reazione è importante, occorre programmare una visita dall'allergologo, per accertare la propria suscettibilità rispetto alle punture di api e comprendere la gravità della situazione mediante l'esecuzione di esami (determinazione di anticorpi specifici nel sangue, test cutaneo con estratti di veleno di ape ecc.). Il medico può prescrivere, inoltre, dei farmaci di pronto intervento, a cui ricorrere in caso di eventuali punture future (kit contenente una siringa pre-riempita di adrenalina da portare con sé), e, quando è necessario, può indicare un'immunoterapia desensibilizzante. Quest'ultimo approccio può richiede diversi anni di trattamento, ma riduce efficacemente la probabilità di nuovi episodi anafilattici e reazioni sistemiche alla punture di api.

Se l'allergia è nota

I soggetti allergici già punti in precedenza e che hanno sviluppato una reazione allergica grave, possono ricorrere alla terapia d'emergenza. Questa consiste nell'iniezione di adrenalina, contenuta in un apposito autoiniettore (da portare sempre con sé, come su indicazione del medico) nella parte anterolaterale della coscia. Al contempo, è necessario recarsi al più vicino pronto soccorso e consultare immediatamente il medico, portando con sé il dispositivo utilizzato.