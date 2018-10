Puntini Rossi sul Glande: Cosa Sono? Cause; Sintomi Associati; Diagnosi e Terapia

A seconda della causa scatenante, i puntini rossi sul glande possono essere manifestazioni isolate oppure presentarsi in associazione ad altri sintomi.

Tra i sintomi che possono accompagnare i puntini rossi sul glande, figurano:

Prurito al glande . I puntini rossi sul glande si associano a prurito, quando sono dovuti alla scabbia, al mollusco contagioso, all'herpes genitale, alla candida o alla psoriasi inversa;

Queste vescicole non rimangono tali, ma evolvono fino a "scoppiare", rilasciando del liquido; talvolta, sono gli stessi puntini rossi sul glande a divenire vescicole;

Quando rivolgersi al medico?

Il fenomeno dei puntini rossi sul glande merita le attenzioni di un medico, quando sembrerebbe dovuto a un'infezione oppure a una condizione non infettiva che richiede cure appropriate.

Per rendersi conto di quando i puntini rossi sul glande rientrano in una delle due circostanze appena menzionate, il paziente deve valutare i sintomi associati (es: la copresenza di febbre indica uno stato infettivo; la presenza di puntini simili in altre parti del corpo potrebbe essere il segnale di un'infezione o di una malattia come la psoriasi inversa; ecc.).

Complicazioni

I puntini rossi sul glande possono associarsi a complicanze, qualora alla loro origine ci sia una condizione medica seria (es: sifilide) e il paziente interessato non abbia ricevuto (o non abbia messo in pratica) tutte le cure del caso.