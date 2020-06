La psoriasi è una patologia infiammatoria della pelle, quasi sempre cronica-recidivante, di natura non contagiosa , che insorge per effetto di un'iperproliferazione dei cheratinociti epidermici ed è causa di distintive eruzioni cutanee (es: squame, placche argentee, chiazze rossastre ecc.) in svariate parti del corpo, tra cui in particolare: cuoio capelluto, ascelle , gomiti, mani , ginocchia e piedi . La psoriasi appartiene alla categoria delle malattie autoimmuni , ossia le malattie caratterizzate da una risposta esagerata o impropria del sistema immunitario , nei confronti dell'organismo che il sistema immunitario in questione dovrebbe invece proteggere.

Secondo gli studi condotti finora, la psoriasi guttata sarebbe una malattia genetica, la cui manifestazione avverrebbe soltanto al verificarsi di certi eventi, tra cui, per esempio, le infezioni da Streptococco beta emolitico di gruppo A responsabili di faringotonsillite . La psoriasi guttata tende a guarire spontaneamente nel giro di poche settimane; tuttavia, i medici consigliano di ricorrere comunque a una terapia per il controllo dei sintomi.

Responsabile di un buon 10% dei casi totali di psoriasi, la psoriasi guttata rappresenta il secondo più diffuso tipo di psoriasi nella popolazione generale; prima di lei, infatti, c'è soltanto la psoriasi a placche , la quale caratterizza l'80% circa di i tutti i casi di psoriasi. Condizione rrara tra gli adulti di età superiore ai 30 anni, la psoriasi guttata colpisce soprattutto i bambini e gli adolescenti (tanto che esclusivamente per queste due categorie di individui costituisce il tipo di psoriasi più comune). Studi scientifici ad hoc hanno ampiamente dimostrato che la psoriasi guttata manca di una predilezione particolare per un certo sesso.

Nell'espressione "psoriasi guttata" c'è un riferimento alla forma a goccia delle caratteristiche macchie rosa-rosse della condizione medica in esame in questo articolo. Il termine "guttata", infatti, deriva dalla parola latina "gutta", che in italiano vuol dire "goccia".

Cause

Psoriasi Guttata: le Cause

Le precise cause di psoriasi guttata sono sconosciute. Tuttavia, secondo l'opinione unanime della comunità medica, la malattia cutanea in questione sarebbe una patologia di stampo genetico, la cui manifestazione avverrebbe soltanto al verificarsi di determinati eventi; in altre parole, i medici ritengono che, per soffrire di psoriasi guttata, non basti essere portatori di una certa alterazione genetica, ma occorra anche essere coinvolti in specifici eventi o situazioni.

Nell'elenco di tali eventi/situazioni – che gli esperti del settore indicano con la parola inglese triggers – rientrano:

Le infezioni da Streptococco beta emolitico di gruppo A che producono faringite, combinata a tonsillite (faringotonsillite). Un'interessante ricerca statistica su un gruppo di malati di psoriasi guttata ha rilevato che circa l'80% dei casi considerati aveva sofferto, poco prima dell'insorgenza della malattia cutanea in questione, di una faringotonsillite da Streptococco beta emolitico di gruppo A;

Le infezioni virali che causano alcune malattie molto note, come la varicella , la rosolia , il morbillo e il raffreddore ;

che causano alcune malattie molto note, come la , la , il e il ; Scottature solari , graffi , bruciature e iniezioni . In un contesto di psoriasi guttata e altre malattie affini, quando un insulto o un trauma ai danni della pelle innesca l'eruzione cutanea tipica della condizione presente, i medici parlano di fenomeno di Koebner ;

, , e . In un contesto di psoriasi guttata e altre malattie affini, quando un insulto o un trauma ai danni della pelle innesca l'eruzione cutanea tipica della condizione presente, i medici parlano di ; L'assunzione di determinati farmaci , tra cui il litio , gli antimalarici , l' indometacina , la chinidina e l' inderil ;

, tra cui il , gli , l' , la e l' ; Il forte stress ;

; L'eccessivo consumo di alcol.

In base a quanto riportano i medici sull'argomento, i triggers non avrebbero il medesimo impatto su ogni individuo predisposto alla psoriasi guttata; questo significa che un trigger capace di scatenare l'eruzione cutanea tipica in una persona potrebbe essere completamente privo di conseguenze in un altro soggetto.

Il preciso meccanismo con cui i triggers rendono manifesta l'alterazione genetica responsabile della psoriasi guttata è completamente ignoto.

Psoriasi Guttata: i Fattori di Rischio

Nelle persone con una predisposizione alla psoriasi guttata, i principali fattori favorenti quest'ultima sono: l'età giovanile e le infezioni da Streptococco beta emolitico di gruppo A.