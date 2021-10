Psoas: cos’è e come funziona il muscolo dell’anima

Alla maggior parte delle persone il nome Psoas non porta alla mente nulla di specifico ma si tratta di un muscolo molto importante del corpo umano. Chiamato anche Ileopsoas, svolge la funzione fondamentale di collegare le gambe alla colonna vertebrale, mantenere l'equilibrio e sostenere la struttura ossea. Tuttavia i suoi compiti non si esaurirebbero qui visto che nelle tradizioni orientali lo Psoas è considerato il muscolo dell'anima e allenarlo con tecniche di rilassamento specifiche aiuterebbe a tenere alla larga ansia e paura.

Dov’è e a cosa serve il Psoas Il muscolo Psoas si trova nella nostra zona lombare, a contatto con le anche, collega la parte inferiore del corpo con quella superiore ed è il più potente flessore dell'anca. In realtà non è un muscolo singolo ma un complesso di muscoli formato dallo Psoas maggiore e dal muscolo iliaco. Il primo ha origine nell'ultima vertebra toracica, prosegue nella parte bassa della schiena e termina nella zona interna della gamba, a livello inguinale. Il secondo invece inizia nella parte superiore dell'osso iliaco, che si trova nel bacino, e si inserisce dove termina il primo.

Come funziona Questo complesso muscolare svolge molte funzioni a livelli fisico. Nello specifico è fondamentale per mantenere una buona qualità di postura, movimento, equilibrio e funzionalità articolare. Inoltre permette di ruotare esternamente la coscia, piegare il busto in avanti e di lato, flettere la coscia verso il bacino e migliorare la digestione. Possibili problemi fisici causati dal non allenamento Mantenerlo in salute è quindi molto importante anche se con il passare degli anni, soprattutto se si conduce uno stile di vita sedentario, capita che ciò non avvenga. La conseguenza più comune è che si irrigidisca e di conseguenza possa causare problemi alla schiena, alle anche, alle ginocchia, ma anche all'apparato digerente e respiratorio. Inoltre, contribuendo al mantenimento della postura corretta, un suo squilibrio può causare scoliosi e molti tipi di dolori lombari, come una trazione nella zona delle vertebre. In più la sua contrazione può modificare la normale curvatura della colonna vertebrale causando iperlordosi. Al contrario, se questo muscolo è eccessivamente rilassato e i muscoli addominali, glutei e muscoli posteriori della coscia eccessivamente rigidi può verificarsi un appiattimento della normale curvatura della zona lombare e una conseguente ipercifosi. Altre conseguenze negative dovute alla continua tensione di questo muscolo possono essere dolori mestruali eccessivi, lombalgia, dolori inguinali o alle ginocchia, problemi digestivi e malfunzionamento degli organi situati nell'addome. Oltre a queste problematiche, trascurare il Psoas può avere conseguenze negative anche sullo stato emotivo, ed è proprio tale caratteristica a determinare la denominazione di muscolo dell'anima.

Perché si chiama muscolo dell’anima A definire il Psoas il muscolo dell'anima sono diverse filosofie orientali, secondo le quali questa parte del corpo sarebbe una canalizzatrice di energia in grado di connettere l'uomo alla terra e di influenzare non solo la salute fisica, ma anche per quella psicologica. A patto però che sia rilassata. Quanto più il Psoas è allenato, forte e rilassato infatti, quanto più creerebbe un supporto solido ed equilibrato per il bacino e consentirebbe all'energia vitale individuale di fluire attraverso le ossa, la muscolatura, le articolazioni e infine la colonna vertebrale, dove, secondo la filosofia yoga e non solo, sono situati i principali centri energetici dell'uomo, noti anche come chakra.