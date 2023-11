Psicosi: qual è il significato? Sintomi e come si cura

Generalità Shutterstock La psicosi è un serio disturbo di salute mentale, che altera le capacità di pensiero e induce chi ne è affetto a perdere contatto con la realtà. L'individuo psicotico, infatti, soffre principalmente di illusioni e allucinazioni, ossia si convince di cose non vere (illusioni) e crede di sentire o vedere cose del tutto inesistenti (allucinazioni). La psicosi riconosce numerose cause: può essere la conseguenza di: una malattia psichiatrica (es: schizofrenia o disturbo bipolare); un trauma alla testa verificatosi in giovane età; una condizione fisica (es: AIDS, sclerosi multipla o tumore al cervello); l'abuso di sostanze psicoattive; altro. Fondamentali per una diagnosi corretta di psicosi sono: esame obiettivo, anamnesi e valutazione psicologica. Il ricorso a eventuali altri esami dipende da quanto emerge dalle suddette indagini. La terapia varia in funzione della causa; tra i trattamenti figurano farmaci (antipsicotici) e tecniche di psicoterapia.

Cos'è Psicosi: il significato La psicosi è un problema di salute mentale tale per cui la persona interessata perde ogni contatto con la realtà. Ciò accade perché si verifica un'alterazione profonda dell'emotività e delle capacità di pensiero. Il soggetto psicotico ha una visione distorta di quanto accade attorno a lui: si convince di cose non vere e crede di sentire o vedere cose del tutto inesistenti; non riesce a distinguere cosa è reale e cosa invece non lo è. Epidemiologia: quanto è comune la Psicosi? La psicosi è più comune di quanto si possa pensare: secondo quanto riporta la National Alliance on Mental Health (NAMI), negli Stati Uniti, ogni anno, 100.000 giovani soffrono di psicosi; addirittura, un'altra interessante indagine statistica ha stimato che circa 3 soggetti ogni 100 sviluppano un episodio di psicosi almeno una volta nella vita.

La psicosi può insorgere a qualsiasi età; tuttavia, è rara nelle persone al di sotto dei 15 anni.

Sintomi e Complicanze Come si manifesta la Psicosi? La psicosi può indurre un'ampia varietà di sintomi e ciascun paziente che ne è affetto presenta un quadro sintomatologico caratteristico. Tra i vari sintomi provocati dalla psicosi, ce ne sono quattro che caratterizzano praticamente la totalità dei casi; queste quattro manifestazioni cliniche – che, visto la ricorrenza, si potrebbero definire con il termine di manifestazioni tipiche – sono: Allucinazioni;

Illusioni;

Confusione e disturbi del pensiero; Mancanza di comprensione e consapevolezza di sé. Altri sintomi di Psicosi Difficoltà di concentrazione;

Umore basso;

Ansia;

Agitazione e comportamenti violenti;

Isolamento sociale;

Disturbi del sonno. Allucinazioni Gli esperti definiscono un'allucinazione come "una percezione sensoriale in assenza di stimoli esterni". Semplificando, un individuo ha un'allucinazione quando percepisce come reale ciò che in realtà è solo immaginario.

Le allucinazioni possono riguardare tutti i cinque i sensi, quindi la vista, l'udito, il tatto, il gusto e l'odorato. Esempi di allucinazioni Vista . Esempio: in genere, lo psicotico afferma di vedere colori, oggetti, persone e/o animali che, in realtà, non esistono.

. Esempio: in genere, lo psicotico afferma di vedere colori, oggetti, persone e/o animali che, in realtà, non esistono. Udito . Esempio: lo psicotico ha la tendenza ad attribuire alle voci che sente un tono diverso da quello reale: per esempio, le avverte con un tono arrabbiato, sgradevole o sarcastico.

Tatto . Esempio: lo psicotico ha la tendenza ad affermare che qualcuno l'abbia toccato, quando in realtà nessuno l'ha realmente fatto.

Gusto . Esempio: una caratteristica allucinazione riferita al gusto è inventare la presenza di un gusto sgradevole in bocca.

Odorato. Esempio: una tipica allucinazione riferita all'odorato è inventare la presenza di odori strani o sgradevoli. Illusioni Un'illusione è una distorsione della percezione sensoriale. Un individuo con illusioni si convince di cose non vere e sviluppa pensieri bizzarri.

Per esempio, un'illusione tipica dei soggetti con psicosi consiste nel credere che ci siano persone od organizzazioni intente a far loro del male o a ucciderli. Confusione e disturbi di pensiero In presenza di confusione e disturbi di pensiero, il soggetto psicotico mostra la tendenza a: Parlare in maniera rapida e costante (cioè senza variazioni);

Cambiare discorso improvvisamente;

Perdere improvvisamente il filo dei propri pensieri. In questi frangenti, si ferma di parlare o di completare ciò che sta eseguendo. Mancanza di comprensione e di consapevolezza di sé Con mancanza di comprensione e consapevolezza di sé, gli esperti fanno riferimento all'incapacità del soggetto psicotico di riconoscere i propri problemi (allucinazioni, illusioni ecc).

È particolarmente curioso il fatto che questa incapacità riguarda solo sé stessi e non gli altri: l'individuo psicotico, infatti, è capace di riconoscere i comportamenti bizzarri o le illusioni che possono coinvolgere individui con disturbi analoghi ai suoi. Psicosi: sintomi iniziali Alcuni campanelli d'allarme dell'inizio di una forma di psicosi possono essere: Sospettosità, idee paranoiche o disagio con gli altri;

Difficoltà di pensiero chiaro e logico;

Ritirarsi socialmente e passare molto più tempo in solitudine;

Idee insolite, sentimenti insoliti o mancanza di sentimenti;

Meno cura di sé o dell'igiene personale;

Disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi; riduzione del tempo di sonno ecc.);

Difficoltà a distinguere la realtà dalla fantasia;

Discorsi confusi o difficoltà di comunicazione;

Calo improvviso dei voti o delle prestazioni lavorative. Complicanze della Psicosi Possibili complicanze della psicosi sono: Autolesionismo . Una recente indagine statistica riporta che una persona su 10 con psicosi ha una storia di autolesionismo.

. Una recente indagine statistica riporta che una persona su 10 con psicosi ha una storia di autolesionismo. Suicidio . Secondo alcuni studi, una persona su 5 con psicosi tenta il suicidio e un individuo su 25 con psicosi si uccide.

. Secondo alcuni studi, una persona su 5 con psicosi tenta il suicidio e un individuo su 25 con psicosi si uccide. Abuso di droghe e/o alcol .

. Gli effetti a lungo termine degli antipsicotici, assunti per il trattamento della psicosi stessa. Un trattamento prolungato a base di antipsicotici può determinare un aumento del peso corporeo, la sindrome metabolicae la discinesia tardiva.

Diagnosi Come riconoscere la Psicosi? Per una diagnosi di psicosi, sono fondamentali: un accurato esame obiettivo, un'attenta anamnesi (o storia clinica) e una valutazione psichiatrica. L'eventuale ricorso ad analisi di laboratorio (esami del sangue ecc.) e a esami di diagnostica per immagini (raggi X, TAC, risonanza magnetica nucleare ecc.) serve a chiarire in maniera definitiva le cause. Una precisa conoscenza dei fattori scatenanti la psicosi permette al medico di pianificare il trattamento più adeguato alle circostanze. Nota bene: attualmente, non esiste alcun test diagnostico specifico per la psicosi. È per questo motivo che bisogna ricorrere a diversi test di valutazione. Anamnesi nel paziente psicotico: domande tipiche Assume farmaci? Se sì, quali?

Fa uso di sostanze illegali o abusa di alcol?

Soffre di qualche disturbo dell'umore? Si sente per esempio giù di morale?

Qual è la sua routine quotidiana? Per esempio, lavora?

Qualche suo familiare soffre di qualche malattia mentale, come per esempio la schizofrenia?

Mi parli delle allucinazioni Chi si occupa della diagnosi di Psicosi? In genere, l'individuazione di una forma di psicosi richiede l'intervento di un team di specialisti, composto da: uno psicologo, uno psichiatra e un infermiere con competenze specifiche in salute mentale. Importanza di una diagnosi precoce Una diagnosi precoce di psicosi aumenta le probabilità di successo della terapia.

Pertanto, in presenza di sintomi sospetti, è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico e sottoporsi agli eventuali esami d'approfondimento che quest'ultimo prescrive.

Prognosi In base a diverse evidenze cliniche, la prognosi in caso di psicosi è migliore quando le terapie hanno avuto inizio agli esordi della malattia mentale. Psicosi e guarigione completa: cosa fare? Guarire dalla psicosi è possibile, ma serve un trattamento adeguato e tempestivo.

Secondo alcune stime, il 25% delle persone con psicosi non manifesta altri episodi nella vita, mentre il 50% ha più di un episodio ma riesce comunque a tornare a una vita normale.