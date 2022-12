Prurito sul palato: cause e rimedi

Il prurito è sempre fastidioso ma se colpisce zone non semplici da grattare lo è ancora di più. Tra queste il palato . Essendo difficilmente raggiungibile, il modo migliore per arginare il problema è prevenirlo andando alla fonte , ovvero scoprendo i motivi che lo generano.

Per risolvere il problema è necessario capire quale allergene provoca la rinite , consultando un medico e successivamente evitando di esporsi a quell'elemento nocivo. In alcuni casi può anche essere necessario un trattamento con antistaminici o spray nasali .

Il prurito che irrita il palato può essere correlato alla rinite allergica, una condizione infiammatoria che si verifica quando ci si espone a un allergene che l'organismo non tollera e per difendersi attiva una risposta immunitaria.

In presenza di questi elementi è fondamentale consultare un otorinolaringoiatra per capire se il prurito alla bocca è dato da questo problema.

L'origine del prurito al palato può essere la sindrome orale allergica, una condizione causata da allergeni a reazione incrociata presenti sia nel polline sia nella frutta cruda, nella verdura o in alcune noci . Quando una persona allergica a un polline mangia un frutto o una verdura, può venire a contatto con un allergene talmente simile a quello del polline che il suo sistema immunitario si comporta come se si trattasse dello stesso, stimolando una reazione allergica .

Anche in questo caso è necessario consultare un medico per sincerarsi che la causa del prurito al palato sia un'allergia alimentare e scoprire a quale cibo, in modo da intervenire tempestivamente.

La candidosi orale si verifica più spesso in neonati, anziani , persone con un sistema immunitario indebolito o che assumono determinati farmaci come antibiotici o steroidi.

Uso di un determinato farmaco

Come per le allergie, il sistema immunitario può percepire il componente di un farmaco come invasore e secernere determinate sostanze chimiche per attaccarlo.

Il prurito al palato o in altre parti del corpo può essere un indizio del fatto che questo tipo di risposta immunitaria è in atto solitamente sono presenti anche eruzioni cutanea o orticaria, respiro affannoso o altri problemi respiratori, rigonfiamenti e, nei casi più gravi, anafilassi

Se si ha il dubbio che il prurito sia dovuto a questo consultare immediatamente il medico, che valuterà l'interruzione dell'assunzione del farmaco e l'esecuzione di test di rilevazione dell'allergia.

Quelli che più facilmente le scatenano sono penicillina e antibiotici correlati, antibiotici contenenti sulfonamidi, anticonvulsivanti, aspirina, ibuprofene e altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e farmaci chemioterapici.