Nonostante non sia pericoloso è piuttosto fastidioso . Fortunatamente però esistono metodi per alleviarlo.

Molto più comune in estate, nella maggior parte dei casi si presenta in modo episodico e scompare spontaneamente nel giro di poco tempo.

Cause

Il prurito da sudore è una forma di orticaria colinergica, ovvero non indotta da fattori di natura allergica ma da uno stimolo fisico. In questo caso, l'agente irritante specifico in grado di determinarne la comparsa è il calore, ma la vera causa scatenante è il sudore.

Proprio per questo si verifica nelle zone del corpo in cui le ghiandole sudoripare sono più attive e il rilascio di un neurotrasmettitore, l'acetilcolina, causa iperattività cutanea.

Molto spesso a determinarla non è solo l'esposizione alle alte temperature ma sottoporre il proprio corpo a sbalzi termici repentini. Inoltre, lo stato infiammatorio risulta aggravato quando l'eccessiva sudorazione causa un'ostruzione dei dotti escretori, impedendo la naturale fuoriuscita del sudore dai pori.