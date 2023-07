Prurito al viso: cause e rimedi

Per risolvere il problema è invece necessario risalire alla fonte del prurito così da occuparsi della causa e non dei sintomi.

Il viso è una zona del corpo particolarmente delicata e se è colpita dal prurito solitamente il fastidio è piuttosto elevato . Ancora di più se questo si protrae nel tempo e non si riesce a debellare.

Attenzione però a non lavare il viso eccessivamente ma limitarsi a un paio di volte al giorno. Eccedere, infatti, potrebbe peggiorare la situazione.

La prima cosa da fare per prendersi cura della pelle secca è compiere una skincare routine adatta , scegliendo detergenti delicati e creme idratanti contenenti ingredienti nutrienti e lenitivi

La secchezza può rendere la pelle ruvida, tesa e screpolata e può anche causare prurito . Questo fenomeno può verificarsi in qualsiasi parte del corpo, compreso il viso, che è particolarmente soggetto a secchezza e prurito quando il clima è freddo o si trascorrono lunghi periodi di tempo all'aperto .

Depilazione

Se il viso prude dopo la depilazione con il rasoio il motivo potrebbe essere una bruciatura causata da questo strumento, che genera anche un'eruzione cutanea.

Questa condizione solitamente si verifica quando ci si usa il rasoio sulla pelle asciutta, quando la rasatura viene fatta troppo in fretta, quando si una un rasoio vecchio e poco affilato o quando i movimenti procedono nella direzione contraria alla crescita dei peli.

Il prurito da rasatura sbagliata solitamente scompare autonomamente ma per lenirlo può essere utile applicare un panno fresco sulla zona, fare un impacco con aloe vera o stendere una crema idratante delicata.

Per prevenire l'irritazione, invece, assicurarsi di radersi nella direzione in cui crescono i peli e prima di iniziare cospargere la pelle con acqua e sapone o con un gel idratante. È bene anche ricordarsi di sostituire spesso la lama del rasoio e di conservarlo in un luogo asciutto e pulito tra un utilizzo e l'altro.