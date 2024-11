Protocollo PEACE and LOVE per gli infortuni: cosa prevede?

Cos’è il protocollo PEACE and LOVE? (fonte: Shutterstock) PEACE and LOVE è l'acronimo del più recente protocollo riabilitativo-fisioterapico finalizzato al recupero dagli infortuni dei tessuti molli, in particolare quelli che coinvolgono articolazioni (es: distorsione della caviglia, distorsione del ginocchio ecc.), muscoli e tendini. Esso si aggiunge a una serie già corposa di protocolli con uguale finalità (ma diversi nei principi), tra cui ICE (ghiaccio-compressione-elevazione), RICE (riposo-ghiaccio-compressione-elevazione), PRICE (protezione-riposo-ghiaccio-compressione-elevazione) e POLICE (protezione-carico ottimale-ghiaccio-compressione-elevazione).

Cosa cambia nel PEACE and LOVE? Il protocollo di fisioterapia PEACE and LOVE include non solo le indicazioni sul "cosa fare" nella primissima fase post-infortunio (esattamente come ICE, RICE ecc.), ma anche le indicazioni sul "come gestire" la fase successiva; in particolare, PEACE si riferisce alla gestione immediata dell'infortunio, mentre LOVE alla gestione successiva. In modo differente dai precedenti protocolli, poi, PEACE and LOVE punta anche a educare il paziente sull'importanza di un recupero attivo e personalizzato, e sul ruolo dei fattori psicosociali e dell'approccio mentale relativamente al recupero dagli infortuni. Infine, abbandona l'utilizzo del ghiaccio, rimedio antinfiammatorio che ha un ruolo centrale nei protocolli precedenti.

In cosa consiste il PEACE? PEACE riguarda la primissima fase del recupero (primi giorni successivi all'infortunio). Ecco cosa vuol dire l'acronimo: P sta per protezione/proteggere;

E sta per elevazione/elevare;

A indica di evitare (in inglese è "avoid") gli antinfiammatori;

C sta per compressione;

E sta per educare. P = Proteggere La protezione riguarda i tessuti danneggiati, al fine di non peggiorare il danno. I capisaldi di questo punto sono: Limitare il movimento per 1 - 3 giorni. Ciò: o Riduce il sanguinamento il sanguinamento interno, o Previene la distensione delle fibre danneggiate e o Riduce il rischio di aggravamento della lesione.

Ridurre al minimo il riposo. Un riposo prolungato compromette la forza e la qualità dei tessuti.

Lasciare che siano il dolore e il suo scemare a indicare quando la protezione non è più utile. E = Elevare L'elevazione consiste nel tenere l'arto infortunato sollevato a un'altezza superiore a quella del cuore per più tempo possibile durante i primi giorni post-infortunio. Questo accorgimento dovrebbe favorisce il deflusso del fluido interstiziale dai tessuti danneggiati. Occorre precisare che le prove a favore dell'efficacia dell'elevazione sono scarse; tuttavia, si tratta di una manovra a bassissimo rischio, ragion per cui vale la pena tentare. A = Evitare (in inglese è “avoid”) gli antinfiammatori Questa precauzione si riferisce sia ai farmaci antinfiammatori, sia agli impacchi di ghiaccio: L'uso dei farmaci antinfiammatori può influire negativamente sulla guarigione dei tessuti a lungo termine. Infatti, per una rigenerazione ottimale dei tessuti molli è fondamentale che il processo infiammatorio si svolga correttamente in tutte le sue fasi (cosa che non avviene nel momento in cui si assumono gli antinfiammatori, i quali "spezzano" il processo di guarigione).

a lungo termine. Infatti, per una rigenerazione ottimale dei tessuti molli è fondamentale che il processo infiammatorio si svolga correttamente in tutte le sue fasi (cosa che non avviene nel momento in cui si assumono gli antinfiammatori, i quali "spezzano" il processo di guarigione). Il ghiaccio può potenzialmente interrompere l'infiammazione, l'angiogenesi e la rivascolarizzazione, tutti processi che contribuiscono positivamente alla rigenerazione dei tessuti. Inoltre, può potenzialmente ritardare l'infiltrazione di neutrofili e macrofagi, elementi cellulari coinvolti nel processo infiammatorio. Infine, è doveroso sottolineare che le prove a sostegno di un'efficacia del ghiaccio in presenza di lesioni dei tessuti molli sono esigue. C = Comprimere La compressione meccanica effettuata con opportuni bendaggi ha il potere di limitare l'edema intra-articolare e l'emorragia tissutale. Chiaramente, la compressione con bendaggi ha senso ed è utile se non compromette la gamma di movimento dell'articolazione coinvolta. E = Educare Si rivolge alla figura del fisioterapista e si riferisce all'educazione del paziente relativamente ai vantaggi di un approccio riabilitativo attivo e di una corretta gestione del carico, rispetto a quelli di un approccio passivo fondato sul riposo.

Gli approcci terapeutici passivi, come per esempio l'elettroterapia, la terapia manuale o l'agopuntura, hanno un effetto minimo sul dolore post-infortunio e sulla funzionalità dell'arto sofferente, se confrontati con un approccio attivo. Inoltre, una corretta istruzione del paziente in merito alle sue condizioni e all'importanza che ha un recupero attivo evitano indagini diagnostiche inutili e costose.

In cosa consiste il LOVE? LOVE riguarda la seconda fase del recupero, dopo i primi giorni in cui si è attuato il protocollo PEACE. Ecco cosa vuol dire l'acronimo: L sta per carico (in inglese "load")

O sta per ottimismo

V sta per vascolarizzazione

E sta per esercizio L = Carico Il "carico" si riferisce all'approccio riabilitativo attivo precedentemente indicato, basato su movimento ed esercizi. Un carico ottimale (è ottimale se non provoca dolore) promuove la riparazione e il rimodellamento, due fasi fondamentali del rimodellamento tissutale, e crea tolleranza al carico in tendini, muscoli e legamenti. Chiaramente, la ritorno al carico comprende anche la ripresa delle normali attività quotidiane che non evocano sintomi. O = Ottimismo Il cervello e l'atteggiamento mentale rispetto a un infortunio ha un ruolo chiave nel processo riabilitativo e nel recupero. Sentimenti di catastrofizzazione, depressione o paura rappresentano un ostacolo alla guarigione; allo stesso modo, le aspettative pessimistiche influenzano in negativo la prognosi di un infortunio.

Ciò è vero non solo per gli infortuni alle articolazioni, ma anche per il mal di schiena. L'ottimismo migliora le possibilità di un recupero ottimale. V = Vascolarizzazione L'aumento del flusso sanguigno alle strutture lese ottenuto con la pratica di attività fisica cardiovascolare riduce i tempi di recupero da un infortunio muscoloscheletrico. In sostanza, quindi, dopo un infortunio e successivamente alla fase acuta, bisogna dare spazio all'attività aerobica come incentivo alla guarigione. L'unico aspetto che rimane da chiarire relativamente a questo punto è il giusto dosaggio dell'attività fisica cardiovascolare. E = Esercizio terapeutico Numerosi studi supportano l'uso dell'esercizio terapeutico nel trattamento di distorsioni e altri infortuni muscoloscheletrici, e nella prevenzione di ricadute. L'esercizio fisico terapeutico ha vari benefici, tra cui: Ripristino della mobilità;

Ripristino della forza;

Ripristino della propriocezione. Durante l'esercizio terapeutico, è molto importante che il paziente ascolti il proprio corpo: non deve, infatti, avvertire dolore, al massimo un po' di fastidio temporaneo. Praticare l'esercizio terapeutico in assenza di dolore è fondamentale a promuovere una riparazione ottimale dei tessuti.