Protezione solare in auto: perché è importante

Introduzione Applicare la protezione solare in auto, prima di mettersi alla guida o di salire come passeggero è fondamentale per la salute della pelle. I finestrini dell'auto, infatti, possono essere una fonte significativa di esposizione al sole per molte persone, soprattutto se si trascorre molto tempo alla guida. Gli esperti in dermatologia concordano nel dire che le stesse precauzioni prese per proteggere la pelle all'esterno, applicando creme solari e mantenendo la pelle coperta, in spiaggia o durante un trekking in montagna, valgono a maggior ragione in auto, così come in città, dove l'esposizione solare è comunque presente.

Perché indossare la protezione solare in auto Applicare una crema con protezione solare in macchina ha benefici oggettivi. L'esposizione al sole in auto, al contrario di ciò che può sembrare, può danneggiare la pelle, e causare scottature ed arrossamenti. Questo perché il sole irradia due tipi di raggi ultravioletti (UV): ci sono raggi UVA lunghi che possono causare rughe e invecchiamento precoce, e raggi UVB corti che possono scottare e ustionare la pelle. Il vetro dei finestrini o del parabrezza è piuttosto efficace nel bloccare i raggi UVB, motivo per cui in macchina, rispetto alla spiaggia, è meno frequente avere rossori sul viso e sulle braccia, le zone maggiormente esposte. Ma è meno efficace nel bloccare i raggi UVA. E anche se gli effetti dei raggi UVB sono molto più visibili nel breve periodo rispetto a quelli UVA, entrambi possono danneggiare il DNA delle cellule della pelle e aumentare il rischio di cancro, come melanomi. Ciò è particolarmente vero per i finestrini laterali. Mentre i parabrezza anteriori possono filtrare circa il 96 percento dei raggi UVA, mentre i finestrini laterali bloccano solo circa il 71 percento dei raggi UVA (secondo uno studio condotto negli Stati Uniti). Ne consegue che, per tali ragioni, i danni del sole possono colpire prevalentemente il lato sinistro del viso e il braccio sinistro di chi guida, e il lato destro del passeggero. Applicazione corretta della crema solare Prima di uscire di casa, anche per andare in ufficio o a fare commissioni, è bene applicare una crema con protezione solare. Quando si trascorre molto tempo della propria giornata all'aperto, la protezione solare andrebbe applicata ogni due o tre ore. Se è presente una sudorazione elevata, oppure in caso di attività sportiva all'aperto, nuotate in mare o in piscina. Se la crema solare presenta la dicitura "molto resistente all'acqua" in etichetta, la protezione sociale è garantita comunque per 80 minuti; se sull'etichetta, invece, c'è scritto "resistente all'acqua" la protezione solare durerà per circa 40 minuti. Per tale ragione è necessario ri-applicare subito la crema.

Solari in auto: come e quando applicarli Quando e come applicare la protezione solare prima di mettersi alla guida, è fondamentale per proteggere correttamente la pelle.

Il modo più semplice per proteggersi dai raggi UV che penetrano nel parabrezza e nei finestrini è applicare la crema solare con fattore di protezione di almeno 30 spf, prima di salire in macchina o in un altro veicolo. A differenza del vetro del finestrino, una protezione solare ad ampio spettro filtrerà sia i raggi UVA che UVB, offrendo protezione contro il cancro della pelle. La protezione solare andrà applicata su tutte le aree esposte, inclusi: viso, collo, petto, spalle e braccia, senza dimenticare anche il dorso delle mani e le labbra dove andrà applicato un balsamo con SPF. La crema andrà applicata circa 10-20 minuti prima di salire in macchina, per stabilizzarsi. Le creme solari minerali, invece, sono efficaci quasi immediatamente dopo l'applicazione perché creano una barriera fisica contro i raggi UV, quindi possono essere applicate anche pochi minuti prima di mettersi alla guida. Un'avvertenza: la crema solare va conservata a casa in un luogo asciutto e fresco, non in auto dove l'alta temperature può compromettere le proprietà protettive della crema solare che, al contrario, può causare reazioni Crema idratante con protezione o solari: cosa cambia La protezione solare contenuta nella crema idratante quotidiana o nella crema solare, è comunque efficace. La crema per la skin care quotidiana in grado di proteggere dai raggi UV deve presentare in etichettata la dicitura "con SPF 30+" o superiore, e contiene una vasta gamma di UVA e UVB. La crema con sfp ha, rispetto ai solari, principi attivi benefici che normalmente non sono presenti nei prodotti solari.