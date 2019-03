La prostata ingrossata è la condizione medica caratterizzata dall'aumento di volume della prostata non associato a formazioni tumorali maligne. L'espressione "prostata ingrossata", quindi, definisce un ingrossamento anomalo della prostata di natura non cancerosa . La prostata ingrossata è la condizione nota più propriamente con i nomi di:

La prostata (o ghiandola prostatica) è la ghiandola esocrina impari dell'apparato genitale maschile, che trova sede nella pelvi, appena sotto la vescica urinaria e davanti all'intestino retto.

Simile per forma e dimensioni a una castagna (il peso medio è di circa 11 grammi), la prostata circonda l'uretra maschile nel tratto di questa compreso tra il muscolo sfintere uretrale interno e il muscolo sfintere uretrale esterno (sezione prostatica dell'uretra maschile); il rapporto della prostata con l'uretra maschile, tuttavia, non si limita alla vicinanza: la ghiandola prostatica, infatti, emette dei canali, chiamati dotti prostatici, che si aprono sull'uretra maschile, mettendo così in comunicazione le due strutture anatomiche.

La prostata secerne una parte della componente liquida dello sperma (lo sperma è il fluido contenente spermatozoi, che serve alla fecondazione dell'ovocita femminile); di natura alcalina e di colore biancastro, questa componente liquida ha la funzione di neutralizzare l'ambiente acido della vagina femminile, al fine di proteggere gli spermatozoi (che altrimenti risentirebbero delle condizioni ambientali sopraccitate) e prolungarne la vita all'interno dell'apparato genitale della donna.

Per favorire l'emissione del proprio liquido e mescolarlo agli spermatozoi e al liquido secreto dalla vescicole seminali, la prostata sfrutta i dotti prostatici, i quali, come affermato in precedenza, la collegano all'uretra maschile (la quale rappresenta il condotto attraverso cui l'uomo espelle non solo l'urina, ma anche lo sperma).