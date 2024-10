Prostata ingrossata: quali sono i sintomi e quali i rimedi

Quali sono le cause? La prostata ingrossata è una condizione dovuta all'aumento del numero di cellule della stessa ghiandola prostatica; tale aumento del numero di cellule è frutto di una proliferazione benigna (o tumore benigno), il che vuol dire che le suddette cellule non infiltrano i tessuti circostanti, come invece farebbero le cellule di un tumore maligno. In medicina, il termine scientifico che descrive appropriatamente l'aumento del numero di cellule di un tessuto o, come nel caso della prostata ingrossata, di un organo prende il nome di iperplasia.

Questo spiega per quale motivo la letteratura scientifica e la comunità medica ritengono che la definizione più corretta di prostata ingrossata sia iperplasia prostatica benigna. Se in condizioni di normalità la prostata presenta le dimensioni di una castagna, in chi soffre di prostata ingrossata la ghiandola in questione raddoppia o talvolta triplica il proprio canonico volume. È doveroso precisare che l'aumento volumetrico della prostata che caratterizza l'adenoma prostatico è graduale. Perché viene la prostata ingrossata? Le precise cause della prostata ingrossata sono sconosciute; tuttavia, sulla base di alcune evidenze scientifiche, la comunità medica ritiene che l'ingrossamento benigno della prostata dipenda dall'invecchiamento e dai cambiamenti ormonali che ne conseguono. Il collegamento tra prostata ingrossata e invecchiamento spiegherebbe per quale motivo l'ipertrofia prostatica benigna è particolarmente diffusa tra gli uomini di età avanzata. Quali sono i fattori di rischio? Dato il rapporto "prostata ingrossata-invecchiamento", un sicuro fattore di rischio dell'ingrossamento della prostata è l'età avanzata; secondo alcune stime, per un uomo, il rischio di manifestare i sintomi dell'iperplasia prostatica benigna aumenta progressivamente a partire dai 50 anni di età. Sulla base di altri studi scientifici, oltre all'invecchiamento, inciderebbero sullo sviluppo della prostata ingrossata fattori come: Familiarità all'iperplasia prostatica benigna;

Sovrappeso/obesità;

Malattie cardiovascolari;

Diabete;

Sedentarietà.

Come si manifesta: i sintomi La prostata ingrossata è responsabile di problemi urinari, quali: Difficoltà a urinare ( disuria );

); Bisogno impellente di urinare, anche se lo si è fatto da poco;

Bruciore durante la minzione;

Minzione frequente, ma con emissione di piccole quantità di urina ( pollachiuria );

); Bisogno di urinare spesso durante la notte ( nicturia );

); Senso di incompleto svuotamento vescicale;

Mitto debole e/o intermittente (significa che il flusso di urina può essere debole e lento e/o può interrompersi più volte);

(significa che il flusso di urina può essere debole e lento e/o può interrompersi più volte); Perdita di qualche goccia di urina dopo la minzione;

Ematuria, cioè sangue nelle urine (raro); A spiegare la sintomatologia della prostata ingrossata è la compressione che la ghiandola prostatica esercita sull'uretra maschile, in conseguenza del suo aumento volumetrico. È da segnalare che la prostata ingrossata non è sempre sintomatica e, quando è sintomatica, non sempre determina tutti i sintomi sopraccitati: ci sono, infatti, uomini con adenoma prostatico che non presentano alcun disturbo di rilievo; uomini con adenoma prostatico che presentano l'intero quadro sintomatologico sopra riportato; infine, uomini con ipertrofia prostatica benigna che soffrono soltanto di alcune delle problematiche urinarie in questione. Lo sapevi che… La prostata ingrossata causa più frequentemente ematuria quando è associata a un'altra condizione, quale per esempio un'infezione delle vie urinarie. Come compaiono i sintomi della prostata ingrossata? Poiché la prostata ingrossata è una condizione a comparsa graduale, i sintomi a essa correlati (ovviamente nei casi sintomatici) tendono a presentarsi in maniera lenta e gradatamente. Occorre precisare, tuttavia, che il modo con cui si manifesta la prostata ingrossata varia da individuo a individuo: per qualcuno può essere estremamente lento, mentre per qualcun altro può risultare più veloce. Prostata ingrossata e cancro della prostata Molti uomini identificano la prostata ingrossata con il cancro alla prostata o ritengono che soffrire della prima favorisca la comparsa del secondo.

Tuttavia, non è affatto così: la prostata ingrossata è una condizione di natura benigna e non è in alcun modo un fattore di rischio del cancro alla prostata (che, invece, è una condizione più rilevante dal punto di vista clinico). Quindi, negli uomini in cui alla prostata ingrossata si aggiunge il cancro alla prostata, quest'ultimo non è per nulla collegato all'ipertrofia prostatica benigna.

Quali sono le complicanze? Le difficoltà urinarie frutto della prostata ingrossata che comprime l'uretra impongono al paziente di sforzarsi per emettere l'urina; a lungo andare, questo sforzo è altamente controproducente, perché indebolisce la parete della vescica urinaria, al punto da risultare impossibile l'emissione dell'urina. Questa condizione, che prende il nome di ritenzione urinaria acuta e che è la più importante complicanza della prostata ingrossata, rappresenta un'urgenza urologica da trattare con l'inserimento di un catetere vescicale, per favorire la minzione. Oltre alle difficoltà urinarie, poi, della prostata ingrossata è particolarmente pericoloso il mancato svuotamento della vescica, in quanto quest'ultimo è un fenomeno che favorisce, a causa del ristagno di urina, le infezioni urinarie (nello specifico, la cistite maschile e la pielonefrite), la prostatite e i calcoli vescicali. La prolungata compressione dell'uretra dovuta alla prostata ingrossata può compromettere anche la funzione dei reni, provocando insufficienza renale. Come accorgersi delle complicanze? Quando degenera in complicazioni, la prostata ingrossata si caratterizza per sintomi quali: Presenza di sangue nelle urine (ematuria);

Completa incapacità di urinare;

Minzione dolorosa;

Febbre;

Fastidio o dolore alla zona pelvica.

Quali esami fare per la diagnosi? Generalmente, per la diagnosi di prostata ingrossata, il medico si avvale delle informazioni provenienti da: L' esame obiettivo . È sostanzialmente la valutazione dei sintomi esposti dal paziente;

. È sostanzialmente la valutazione dei sintomi esposti dal paziente; L' anamnesi . È la raccolta di tutti quei dati clinici utili alla diagnosi (es: età, lavoro, storia familiare, comorbilità ecc.);

. È la raccolta di tutti quei dati clinici utili alla diagnosi (es: età, lavoro, storia familiare, comorbilità ecc.); L' esame delle urine con urinocoltura . Serve a escludere che i sintomi siano dovuti a un'infezione delle vie urinarie (es: cistite maschile, uretrite, pielonefrite ecc.); inoltre, chiarisce la funzione renale;

. Serve a escludere che i sintomi siano dovuti a un'infezione delle vie urinarie (es: cistite maschile, uretrite, pielonefrite ecc.); inoltre, chiarisce la funzione renale; L' esplorazione rettale digitale della prostata . È la palpazione della prostata attraverso l'intestino retto; questo esame permette al medico di valutare le dimensioni e la consistenza della prostata;

. È la palpazione della prostata attraverso l'intestino retto; questo esame permette al medico di valutare le dimensioni e la consistenza della prostata; Il dosaggio del PSA. È di aiuto nel capire se l'aumento dimensionale della prostata dipende o meno da un tumore maligno della ghiandola in questione. Talvolta, per diagnosticare la prostata ingrossata, servono ulteriori accertamenti, tra cui: L' uroflussometria . Serve a valutare il flusso urinario e il volume di urina emesso durante la minzione. È un'indagine utile quando c'è il sospetto di un danno alla vescica.

. Serve a valutare il flusso urinario e il volume di urina emesso durante la minzione. È un'indagine utile quando c'è il sospetto di un danno alla vescica. L'ecografia prostatica trans-rettale, seguita da biopsia. È un'indagine che serve a confermare l'aumentata dimensione della prostata e l'esatta natura dell'ingrossamento.