Cos’è il programma dei 12 passi che aiuta a uscire dall’alcolismo

Cosa significano i 12 passi

Il programma dei dodici passi non è altro che l'insieme dei principi guida sui quali si fonda la filosofia degli Alcolisti Anonimi, perfezionata negli anni in base alle esperienze e ai racconti di chi ha frequentato i gruppi di supporto.

Non si tratta di regole fisse ma di semplici suggerimenti, che le persone sono libere di interpretare a seconda della propria sensibilità personale.

Il primo passo è uno dei più difficili e consiste nel riconoscere la propria incapacità di smettere di bere da soli.

Il secondo ha a che fare con il riconoscimento di un potere superiore, più grande di sé, che può essere identificato con Dio ma anche con un'idea di spiritualità più generica e personale, mentre il terzo nel riconoscimento della necessità di affidare il proprio recupero a tale entità e non solo alle proprie forze.

Il quarto passo sostiene che la persona che vuole abbandonare l'alcolismo e riprendere la propria vita abbia bisogno di guardare in faccia la realtà e riconoscere i passi falsi che l'hanno condotta alla situazione attuale. Gli anni di alcolismo, infatti, sono spesso caratterizzati dalla menzogna, mentre il percorso di disintossicazione dovrebbe essere nel segno della verità e nel quinto passo emerge proprio l'intento di uscire dall'inganno e dall'isolamento, mostrandosi per ciò che si è.

Nel sesto si parla del gruppo come specchio che rimanda un'immagine più realistica di quali siano i vecchi meccanismi distruttivi tipici della dipendenza.

Il settimo passo prevede invece la messa in pratica dell'umiltà. Una volta riconosciuti gli aspetti più vulnerabili di sé, infatti, si deve avere il coraggio di accettare l'aiuto che viene offerto, in qualunque modo e senza aspettative.

L'ottavo punto passa attraverso il riconoscimento dei danni arrecati alle altre persone, mentre il nono ha lo scopo di indurre a parlare con loro per scusarsi.

Il decimo passo invita a rimanere vigili su se stessi e pronti a riconoscere eventuali comportamenti disfunzionali.

Il penultimo stimola a mettere in atto atteggiamenti verso ciò che davvero conta nella vita, mentre l'ultimo, infine, invita ad essere di aiuto ad altre persone con lo stesso problema.