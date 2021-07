Procinetici - Farmaci Procinetici

Generalità e Indicazioni Terapeutiche I farmaci procinetici sono principi attivi impiegati per stimolare in maniera selettiva la motilità di stomaco e intestino.

Pertanto, questo tipo di medicinali trova impiego nel trattamento dell'atonia gastrointestinale, nella profilassi pre- e post-operatoria dell'atonia intestinale e per velocizzare e facilitare lo svuotamento gastrico in pazienti con sindrome dispeptica o gastroparesi. Inoltre, alcuni dei farmaci procinetici più comunemente utilizzati in terapia sono anche in grado di esercitare un'azione antiemetica.

Meccanismo d'azione Esistono diverse tipologie di farmaci procinetici, che esplicano la loro attività con meccanismi d'azione differenti.

Ad ogni modo, in linea di massima si può affermare che questi principi attivi svolgono la loro azione procinetica interagendo con specifici recettori posti lungo il tratto gastrointestinale.

Tali recettori sono: Recettori dopaminergici ; antagonizzando questi recettori, i farmaci procinetici sono in grado di aumentare il tono della muscolatura liscia intestinale, favorendone quindi la motilità.

; antagonizzando questi recettori, i farmaci procinetici sono in grado di aumentare il tono della muscolatura liscia intestinale, favorendone quindi la motilità. Recettori colinergici (o muscarinici che dir si voglia); alcuni farmaci procinetici sono agonisti di questo tipo di recettori, pertanto sono dotati di attività simpaticomimetica. L'attivazione dei recettori muscarinici a livello gastroenterico stimola la contrazione della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale, aumentandone la motilità e favorendo l'espulsione del suo contenuto.

Recettori serotoninergici 5-HT 4 ; alcuni farmaci procinetici agiscono a livello di questi recettori, esercitando un'azione agonista nei loro confronti. In questo modo, stimolano la peristalsi e lo svuotamento gastroenterico. Inoltre, molti farmaci procinetici sono anche dotati di attività antiemetica, esercitata attraverso l'antagonizzazione dei recettori D2 a livello centrale nella Chemoreceptor Trigger Zone (o CTZ, un'area del midollo allungato implicata nella modulazione dell'attività del centro del vomito) e attraverso l'antagonizzazione dei recettori serotoninergici 5-HT 3 , presenti sia a livello centrale nella CTZ, sia a livello del tratto gastrointestinale.