Prevenzione tumore al seno: cosa fare? Stile di vita ed esami

Perché fare prevenzione contro il tumore al seno? La prevenzione del tumore al seno è un tema di enorme interesse, specialmente per le donne. Il motivo è presto detto: il cancro al seno è la neoplasia più diffusa e diagnosticata nella popolazione femminile; inoltre, sempre per le donne, rappresenta la prima causa di morte per tumore (in Italia, è la prima causa di decesso per tumore in tutte le fasce di età della popolazione femminile). Rispetto a un tempo, oggi, le probabilità di guarire dal tumore al seno sono maggiori, a dispetto di un incremento dell'incidenza della malattia; questo dato incoraggiante è correlato, principalmente, a una migliore opera di prevenzione, in questo caso di tipo secondario. Per approfondire: Tumore al seno: cause, sintomi e terapia

Come prevenire il tumore al seno? La prevenzione del tumore al seno è basata, fondamentalmente, sull'adozione di un determinato stile di vita, su controlli periodici, sull'autoesame del seno e su altri aspetti che questo articolo tratterà nei dettagli più avanti. La prevenzione del tumore al seno può essere primaria e, come già anticipato, anche secondaria. Prima però di procedere con la descrizione di come prevenire il cancro al seno, è opportuno ripassare i principali fattori di rischio per questa diffusa e temuta neoplasia maligna. Fattori di rischio per il tumore al seno Attualmente, i medici non ancora individuato la causa precisa del tumore al seno; hanno notato, però, un'importante correlazione tra questa neoplasia e fattori quali: L' età avanzata . Studi epidemiologici hanno dimostrato che il tumore al seno è più comune nella popolazione femminile che ha superato i 50 anni.

La familiarità per il tumore al seno . Ricerche cliniche hanno evidenziato che sono più a rischio di tumore al seno le donne che provengono da famiglie in cui questa neoplasia è ricorrente (cioè che ha già colpito altri componenti del nucleo familiare).

L' ereditarietà per il tumore al seno . Ormai da diversi anni, la medicina oncologica ha scoperto che la presenza di alcune mutazioni ereditarie ed ereditabili a carico di geni come BRCA1 e BRCA2 predispone al tumore del seno (e ad altri tumori, come il tumore dell'ovaio).

L' inizio precoce delle mestruazioni combinato all'inizio tardivo della menopausa . È emerso che, probabilmente per questioni ormonali, le donne che hanno avuto la prima mestruazione prima dei 12 anni e che sono entrate in menopausa dopo i 55 anni hanno maggiori probabilità di ammalarsi di tumore mammario.

Il seno denso . I medici definiscono denso un seno in cui è preponderante la quota di tessuto ghiandolare e connettivo, rispetto alla componente adiposa.

Studi clinici suggeriscono che le donne con seno denso hanno una maggiore probabilità di sviluppare il carcinoma della mammella.

La presenza, in passato, di altre neoplasie del seno , sia di natura benigna che di natura maligna.

L'essersi sottoposti in passato a radioterapia nella zona del petto . Le donne che, in giovane età, hanno necessitato della radioterapia per la cura di tumori nella zona del petto (es: tumore di Hodgkin) sono più a rischio di sviluppare un tumore in età avanzata.

L' obesità e la sedentarietà . Particolarmente a rischio sono le donne obese di età avanzata.

Le terapie ormonali adottate dopo la menopausa . Queste terapie sembrano essere pericolose, nell'ambito del tumore al seno, quando si protraggono per più di 5 anni.

L' abuso di sostanze alcoliche . Studi hanno dimostrato che le donne che abusano di alcolici sviluppano con maggiore frequenza il cancro al seno.

Il fumo di sigaretta. Fumare favorisce l'insorgenza di un gran numero di tumori maligni, compreso quello della mammella. Come il lettore può notare, tra i fattori di rischio sopraccitati ce ne sono di non modificabili, come l'età, il seno denso o la familiarità per il tumore al seno, e di modificabili, come l'obesità, la sedentarietà o l'abuso di sostanze alcoliche.

Chiaramente, la prevenzione del cancro al seno si basa, in larga misura, su un'azione mirata contro i fattori di rischio modificabili. Prima di analizzare i vari aspetti della prevenzione del tumore mammario, è doveroso segnalare anche che le indagini cliniche hanno registrato casi di tumore al seno non associati a nessuno dei fattori sopra elencati e persone che, seppur rientranti in una o anche più delle categorie sopraccitate, non hanno mai sviluppato in vita alcuna forma neoplastica a carico della mammella.

Attualmente, il motivo di tutto ciò rimane un punto interrogativo, una questione irrisolta che gli esperti devono ancore comprendere appieno.

In cosa consiste la prevenzione secondaria? La prevenzione secondaria consiste nella diagnosi precoce di una malattia, attraverso indagini di screening su una popolazione considerata a rischio.

La diagnosi precoce non permette tanto di evitare l'insorgenza di una patologia o di ridurne il rischio di comparsa, quanto piuttosto di intervenire con un piano terapeutico ad hoc agli esordi della suddetta patologia, quando le speranze di successo del trattamento sono più elevate. La prevenzione secondaria del tumore al seno si fonda, principalmente, su: Visite ginecologiche ed eventualmente senologiche periodiche;

Esami strumentali mirati alla valutazione dello stato di salute del seno;

L'autopalpazione del seno. Visita senologica La visita senologica consiste in un esame clinico completo del seno da parte di un medico specializzato, noto come senologo.

Da effettuarsi con cadenza annuale (salvo diversa disposizione medica), questo controllo è tipicamente indicato alle donne che hanno superato i 40 anni, ossia quando comincia ad avvinarsi l'età a rischio di tumore al seno. È importante segnalare che, nel corso della visita senologica, il medico conduce non solo un esame obiettivo sul seno (cioè ispezione, palpazione ecc.), ma anche un'anamnesi approfondita volta a capire se la paziente potrebbe in qualche modo essere un soggetto a rischio di cancro mammario (es: indaga se in famiglia ci sono stati casi di tumore al seno). La sola visita senologica non consente di formulare una diagnosi definitiva di cancro al seno, però consente di individuare situazioni sospette, che meritano di essere approfondite con esami strumentali ed eventualmente una biopsia. Nelle donne giovani, la visita senologica annuale non è essenziale; per queste pazienti, infatti, sono sufficienti i controlli al seno previsti di routine durante la visita ginecologica annuale o biennale (in caso di riscontri sospetti, sarà il ginecologo a consigliare una visita più approfondita da un senologo). Lo sapevi che... Le donne con una predisposizione genetica per il tumore al seno potrebbero doversi sottoporre alla visita senologica di controllo più di una volta all'anno, appunto per monitorare al meglio la situazione di rischio presente. Esami strumentali Shutterstock Gli esami strumentali utili alla diagnosi precoce del tumore al seno sono: La mammografia ,

, L' ecografia al seno e

e La risonanza magnetica nucleare al seno. Queste tre indagini strumentali permettono di individuare neoplasie molto piccole, agli esordi; il trattamento di un cancro mammario agli esordi ha molte più speranze di successo rispetto alla terapia per una neoplasia del seno in fase più avanzata. La mammografia è forse l'esame maggiormente associato alla diagnosi del tumore al seno. Occorre, tuttavia, precisare che questo test strumentale comincia a diventare utile ai fini diagnostici a partire dai 40 anni ed essenziale solo dopo i 50; nelle donne giovani, invece, fornisce risultati di scarsa rilevanza a causa della composizione tissutale ancora troppo densa del seno.

All'interno dei programmi di screening per il tumore al seno, la mammografia risulta essere un controllo diagnostico da effettuare ogni due anni (cadenza biennale), nelle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, e annualmente (cadenza annuale), nelle donne di età superiore ai 70 anni; come si può notare, per le donne di età inferiore ai 50 anni non c'è alcuna indicazione precisa, in quanto c'è un dibattito aperto sull'effettiva utilità della mammografia nella popolazione femminile della suddetta fascia di età. L'ecografia al seno è un test strumentale che trova impiego nelle donne al di sotto dei 40 anni, che presentano noduli o alterazioni tissutali sospette a livello della mammella; in queste pazienti, risulta essere molto più preciso e affidabile di una mammografia.

Nelle donne che hanno superato i 40 anni e ancora di più in quelle over-50, invece, l'ecografia al seno diviene un esame che i medici effettuano tipicamente in combinazione alla mammografia, allo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili in merito allo stato di salute del seno. La risonanza magnetica al seno, infine, è un mezzo utile all'approfondimento dei risultati forniti dai due test precedenti.

In genere, il suo impiego è indicato nelle donne con una predisposizione genetica per il tumore al seno (ossia portatrici di mutazioni in geni quali, per esempio, BRCA1 e BRCA2). Autopalpazione del seno Shutterstock Conosciuto anche come autoesame del seno, l'autopalpazione del seno è un esame effettuabile a domicilio, dalla donna stessa, che permette di individuare con tempestività eventuali cambiamenti delle mammelle, a patto però che la sua esecuzione sia corretta e avvenga nel giusto momento del ciclo mestruale. Un'autopalpazione del seno corretta prevede due momenti: L' osservazione dei seni . È fondamentale per identificare eventuali anomalie della cute, cambiamenti di forma e/o aspetto, e perdite di liquidi diversi dal latte materno.

. È fondamentale per identificare eventuali anomalie della cute, cambiamenti di forma e/o aspetto, e perdite di liquidi diversi dal latte materno. La palpazione dei seni. Serve al riconoscimento di eventuali noduli o ispessimenti anomali dei tessuti mammari. Gli esperti ritengono che le donne potrebbero cominciare a effettuare l'autopalpazione del seno già a partire dai 20 anni: l'indicazione in tali frangenti è di svolgere l'esame una volta al mese, tra il settimo e il quattordicesimo giorno del ciclo mestruale; le tempistiche sono importanti, perché l'aspetto e la struttura del seno risentono dei cambiamenti ormonali indotti dal ciclo mestruale e ciò potrebbe compromettere l'attendibilità dell'autoesame. L'autopalpazione del seno è, invece, un controllo estremamente raccomandato a partire dai 40 anni, ossia quando le donne si avvicinano all'età di maggiore incidenza del tumore al seno.

Con la menopausa, non esistono più vincoli rispetto al ciclo mestruale; la donna, quindi, può effettuare il l'autocontrollo quando ritiene più opportuno, anche più volte al mese.

Dopo i 50 anni (in particolare tra i 60 e i 70 anni, quando il picco d'incidenza del cancro mammario è all'apice), ciò che conta maggiormente per quanto riguarda l'autopalpazione del seno è effettuare l'autoesame con regolarità. L'autopalpazione del seno rappresenta il primo strumento di prevenzione secondaria del tumore al seno.

Chiaramente, non permette una diagnosi certa (per questa, servono esami strumentali e la biopsia); tuttavia, è comunque estremamente utile, perché consente l'individuazione tempestiva di segni sospetti. Importante! Sono segni sospetti di tumore al seno non solo i noduli, ma anche eventuali anomalie cutanee, cambiamenti nella forma e/o nell'aspetto del seno, e la produzione di secrezioni diverse dal latte materno (tali secrezione possono contenere anche sangue).