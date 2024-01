Introduzione La prevenzione in campo oncologico riveste sempre un ruolo fondamentale, anche nel caso del tumore al rene. Nonostante ciò, come spesso avviene per le patologie neoplastiche, individuare l'esatta causa scatenante la malattia risulta piuttosto difficile in quanto l'eziologia è generalmente multifattoriale, ossia vi è il coinvolgimento dei molteplici fattori che concorrono l'un con l'altro nell'originare la patologia. In questo breve articolo verranno illustrate quali possono essere le strategie adottabili per prevenire il tumore al rene e quali esami possono contribuire alla sua individuazione precoce. Prima di fare ciò, tuttavia, è utile sapere in cosa consiste questa patologia, quali sono i suoi sintomi e quali sono i soggetti esposti al rischio di svilupparlo. Shutterstock

Fattori di rischio Quali sono i fattori che aumentano il rischio di contrarre il tumore al rene? Chi sono le persone maggiormente esposte? Come accennato, il tumore al rene è il risultato di una proliferazione eccessiva e incontrollata delle cellule renali. Le cause che innescano questo processo non sono state definite del tutto; tuttavia, sono noti alcuni fattori di rischio che espongono all'insorgenza della malattia. Primo fra tutti, vi è il vizio del fumo. La quantità di fumo attivo così come gli anni in cui ci si trova esposti ad esso sono correlati proporzionalmente all'incremento del rischio di sviluppare un tumore al rene, ma non è tutto. Altri possibili fattori di rischio sono rappresentati da obesità e ipertensione arteriosa. Infine, benché i dati finora disponibili siano contrastanti, anche l'esposizione cronica ad alcuni metalli pesanti o ad altre sostanze potrebbe costituire un fattore di rischio per il tumore al rene.

Come prevenire il tumore al rene? Purtroppo, non esiste una ben definita strategia che possa garantire un'efficace prevenzione dal tumore al rene. Ad oggi, il miglior modo per prevenirlo consiste nell'evitare i fattori di rischio, primo fra tutto il fumo. Tale vizio, per altro, espone anche al rischio di numerose altre patologie, pertanto, l'evitarlo - o l'abbandonarlo, a seconda dei casi - non può far altro che giovare al benessere di tutto l'organismo nel suo complesso. Per quel che riguarda gli altri fattori di rischio, appare chiaro, anche in questo caso, quanto sia importante evitare e prevenire una condizione di obesità (anch'essa predisponente alla comparsa di numerosi altri problemi e malattie) e controllare adeguatamente l'ipertensione se presente.