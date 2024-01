Pressoterapia: a cosa serve, benefici e costi

La pressoterapia prevede l'applicazione di una pressione a livello della zona da trattare. Ad esercitare tale pressione sono delle specie di cuscini, che emettono getti d'aria e con i quali il terapeuta copre il paziente. La pressoterapia non richiede una preparazione particolare - salvo il digiuno - ma è controindicata in diverse situazioni ( gravidanza , diabete con microangiopatia , trombosi venosa profonda , cirrosi epatica ecc).

Le tecniche di drenaggio linfatico hanno lo scopo di ridurre la ritenzione idrica e favorire il flusso della linfa all'interno dei suoi vasi , evitando così il ristagno in alcune zone del corpo (in genere le estremità).

La pressoterapia trova impiego come rimedio per:

Occorre segnalare che gli esperti ritengono utile anche sospendere i trattamenti per un periodo , questo nel caso di persone che hanno bisogno pressoterapia in modo prolungato.

La procedura della pressoterapia è abbastanza semplice. Per prima cosa, il terapista invita il paziente a distendersi su un apposito lettino. Dopodiché, applica sulla zona anatomica d'interesse i cuscini e collega questi all'apparecchio elettronico, per la regolazione della pressione. Una classica seduta di pressoterapia dura dai 30 ai 50 minuti .

Controindicazioni

Quando è controindicata la Pressoterapia?

La pressoterapia presenta diverse controindicazioni.

Infatti, secondo il parere medico, non vi si possono sottoporre i soggetti che soffrono di:

. La flebite è una condizione infiammatoria che interessa una o più vene superficiali degli arti superiori o inferiori. La tromboflebite è una forma di flebite, caratterizzata dalla presenza di almeno un coagulo di sangue (trombo), nella vena soggetta al processo infiammatorio. Flebite e tromboflebite sono più frequenti a livello delle gambe. Trombosi venosa profonda . È la condizione patologica che deriva dalla formazione di un coagulo di sangue (trombo) all'interno di una vena profonda del corpo. Interessa, di solito, le vene delle gambe e può indurre spiacevoli complicanze, tra cui anche la morte.

La microangiopatia è una complicanza del diabete, successiva a un'alterazione dei vasi capillari.

Pressoterapia in gravidanza

L'uso della pressoterapia in gravidanza è motivo di dibattito: c'è chi sostiene che sia controindicata e chi, invece, ritiene che sia praticabile a partire da un certo mese di gestazione.

Chi è contro la pressoterapia in gravidanza afferma che potrebbero esserci pericoli per il feto e per gestante (soprattutto se soffre di alcune condizioni di salute particolari, quali per esempio ipertensione).

Chi è a favore della pressoterapia in gravidanza, invece, sostiene che sia di beneficio contro le gambe pesanti e gonfie.

A ogni modo, va detto anche i sostenitori della pressoterapia in gravidanza affermano che il trattamento è praticabile soltanto dopo i primi 3 mesi di gravidanza e che comunque bisogna chiedere conferma al proprio ginecologo di fiducia.