Sintomi della Pressione Bassa: quali sono e quando compaiono?

Quando la pressione bassa causa sintomi?

Nell'arco della giornata, la pressione arteriosa si abbassa in varie occasioni, senza per questo scatenare alcun sintomo: cala, per esempio, quando si dorme (salvo poi rialzarsi al risveglio); si riduce nuovamente dopo i pasti, in quanto il processo digestivo richiama sangue a stomaco e intestino, e lo sottrae agli altri organi.

Come detto, nella maggior parte dei casi, questi cali sono asintomatici, in quanto il corpo è in grado di compensare aumentando un po' la frequenza cardiaca oppure inducendo una leggera vasocostrizione.

Inoltre, in alcune persone, la pressione bassa è una condizione fisiologica, costituzionale, che spesso non provoca sintomi. A volte, i motivi dell'ipotensione costituzionale sono da ricercarsi in fattori genetici o ambientali (per esempio, lo sport praticato per anni tende ad abbassare la pressione); altre volte, le ragioni sono sconosciute.

Nell'ipotensione costituzionale, il calo pressorio è lieve, il che spiega perché la persona non ne risente particolarmente.

Ma, allora, quand'è che la pressione bassa è responsabile di sintomi?

L'ipotensione è sintomatica quando il calo pressorio è significativo e ciò può osservarsi quando la condizione è conseguente a patologie (es: infarto del miocardio, disidratazione, ustioni), a terapie farmacologiche (es: assunzione di diuretici, calcio-antagonisti, beta-bloccanti ecc.) o, nelle donne, a un'eventuale gravidanza.

A ciò, bisogna aggiungere che, con l'invecchiamento, i meccanismi del corpo che regolano la pressione arteriosa (battito cardiaco, calibro vascolare, reni e sistema nervoso) sono meno efficienti e ciò fa sì che la persona anziana sia meno capace di rispondere ai cambiamenti pressori, specialmente dopo pasti abbondanti, se esposta al caldo, quando si alza velocemente da una sedia ecc.

Riepilogando, quindi, la presenza di sintomi associata a una pressione bassa dipende fondamentalmente da quanto è significativo il calo e dalle cause dell'ipotensione.