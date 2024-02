Purtroppo può captare di sentirsi svenire o di essere colti da vertigini, giramenti di testa e di rischiare per questo di cadere a terra. Si tratta di sensazioni negative che spesso portano la persona che le vive ad agitarsi molto, e quelle che la circondano a cercare di recuperare nel minor tempo possibile acqua e zucchero da somministrare. È sentore comune, infatti, pensare che quando si verificano questi eventi la colpa sia di un calo di zuccheri ma non sempre è così. Molte volte le cause dei mancamenti e della debolezza improvvisa sono altre e necessitano di approcci che non sempre prevedono l'assunzione di acqua e zucchero. La più comune è un calo di pressione, per il quale è molto più efficace il mix di acqua e sale. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Quando è meglio acqua e zucchero Con il termine calo di zuccheri si intende una condizione che in medicina è chiamata ipoglicemia. Quando si verifica, il livello di glucosio nel sangue scende sotto i livelli considerati nella norma. Questo porta a sviluppare lo stimolo della fame ma anche, nei casi di ipoglicemia più intensa, tremore, affaticamento, debolezza, giramenti di testa e svenimenti. Anche se la sensazione comune è che si tratti di un evento che si verifica spesso, magari solo perché non si mangia da qualche ora, in realtà gli attacchi di ipoglicemia sono piuttosto rari. Seppur soggetti a oscillazioni, infatti, i livelli di zucchero nel sangue difficilmente si abbassano al punto da farsi sentire in modo così intenso, per lo meno in persone che non soffrono di patologie particolari. Possono invece comunemente soffrire di ipoglicemia soggetti con il diabete, che essendo di norma iperglicemici assumono l'insulina per abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Insulina che però a volte può causare un calo eccessivo, che può appunto portare a episodi di ipoglicemia. Quando questo capita assumere acqua e zucchero è sicuramente utile perché aiuta a ripristinare i giusti livelli di glucosio nel sangue.