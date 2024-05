Pressione Bassa: cosa fare per alzarla subito?

Cosa fare? Come alzare la Pressione Bassa velocemente? Prima di vedere quali rimedi possono aiutare ad alzare la pressione velocemente, occorre puntualizzare almeno un altro paio di concetti: Nella maggior parte dei casi, l'ipotensione è di tipo ortostatico, ossia si verifica quando la persona passa dalla posizione seduta o sdraiata a quelle eretta.

Solitamente, l'ipotensione costituzionale è asintomatica; tuttavia, al verificarsi di determinati fattori (per esempio, il caldo dell'estate), può diventare un disturbo clinicamente importante e causare anche un malore. Chiarito ciò, ecco quali strategie sono utili ad alzare la pressione: Sdraiarsi e alzare le gambe In caso di malore per un episodio di bassa pressione, una manovra molto utile, che può invertire il calo pressorio, è sdraiarsi per terra con la schiena e sollevare le gambe appoggiando al muro (in modo da avere un sostegno).

Questa posizione favorisce il ritorno del sangue al cuore e contribuisce al rialzo della pressione. Stringere un pugno o i glutei, o incrociare i piedi In caso di malore, alle persone che soffrono di ipotensione, i medici consigliano di praticare qualche esercizio muscolare di tipo isometrico, tipo: Stringere un pugno o i glutei, oppure

Incrociare i piedi e, tenendoli uniti sempre tra loro, tirare invano di liberarli. Queste manovre hanno l'effetto di alzare la pressione sanguigna. Bere acqua Quando il corpo umano perde molti liquidi (principio di disidratazione), la volemia (cioè il volume del sangue) si riduce e si instaura uno stato di ipovolemia; l'ipovolemia abbassa la pressione.

In questi casi, bere un po' d'acqua può aiutare a superare il malore.

Se si soffre di ipotensione costituzionale, è molto importante ricordarsi di bere ogni tanto durante la giornata, specie nelle giornate più calde o quando si pratica dell'esercizio fisico. Mangiare qualcosa di salato È noto che il consumo eccessivo di sale da cucina è un fattore di rischio per l'ipertensione.

Un po' di sale, però, può aiutare in caso di ipotensione: mangiare uno snack salato senza esagerare può aiutare la persona con pressione bassa a stare subito meglio.

Se si soffre di ipotensione costituzionale, può essere utile avere sempre con sé qualcosa da mangiare di leggermente salato. Bere una tazza di caffè Il caffè e il thè contengono sostanze nervine (es: caffeina) che incrementano il battito cardiaco e causano un aumento della pressione sanguigna.

In caso di ipotensione, bere una di queste bevande può alzare la pressione velocemente. Sedersi, aspettare e rialzarsi lentamente Durante un episodio fastidioso di ipotensione, è consigliabile sedersi o sdraiarsi, aspettare e rialzarsi lentamente. Il calo pressorio potrebbe essere momentaneo, ragion per cui mettersi a riposo qualche istante potrebbe favorire il ripristino dei livelli pressori.