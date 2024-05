Pressione Bassa e Caldo: perché in estate si soffre di ipotensione?

Questo articolo intende analizzare i motivi precisi per cui il caldo estivo favorisce la pressione bassa e quali sono le possibili contromisure per evitare un malore dovuta all'ipotensione.

La pressione bassa deve cominciare a preoccupare quando i valori si discostano in modo rilevante dal limite inferiore di normal ità (90/60 mmHg); in tali frangenti, la condizione è sintomatica e la persona colpita si sente poco bene.

In presenza di valori inferiori a 90/60 mmHg , si parla di pressione bassa o ipotensione ; in presenza di valori superiori a 130/85 mmHg , invece, si parla di ipertensione .

Perché il Caldo causa Pressione Bassa?

Il caldo dell'estate potrebbe favorire un calo della pressione arteriosa in due modi: per disidratazione e per vasodilatazione.

Questi due fenomeni potrebbero sovrapporsi, rendendo ancora più probabile la pressione bassa nel soggetto predisposto.

Perché la disidratazione causa Pressione Bassa?

L'acqua è una componente fondamentale del corpo umano, tanto da rappresentare circa il 60% del peso corporeo.

L'acqua è presente in tutti i tessuti, compreso il sangue.

L'acqua nel sangue influenza un parametro sanguigno noto come volemia; la volemia è il volume di sangue circolante, che, detto altrimenti, è il contenuto complessivo di sangue nell'organismo umano.

Quando fa molto caldo, aumenta la sudorazione a scopi termoregolatori.

Se manca un'adeguata e tempestiva idratazione, la sudorazione può sfociare in una perdita eccessiva di liquidi, che a sua volta può evolvere in disidratazione.

Disidratazione significa che il corpo umano ha perso parte della quota di acqua presente nei vari tessuti.

A pagarne le conseguenze, quindi, è anche il sangue: la disidratazione, infatti, è responsabile di ipovolemia, ossia riduce il volume del sangue.

La volemia è uno dei tanti fattori da cui dipende la pressione arteriosa: quando la volemia aumenta (ipervolemia), la pressione arteriosa si alza; quando la volemia cala (ipovolemia), invece, la pressione arteriosa si abbassa.

Perdendo parte della quota di acqua, il sangue diviene più denso e più difficile, per il cuore, da pompare in circolo: questa difficoltà si traduce in un calo della pressione arteriosa e nell'instaurarsi di ipotensione.

Perché la vasodilatazione causa Pressione Bassa?

Quando fa molto caldo, il corpo umano attua una serie di strategie per evitare di surriscaldarsi troppo; una di queste strategie è la già citata sudorazione, mentre un'altra è la vasodilatazione superficiale.

La vasodilatazione superficiale, ossia l'aumento del calibro dei vasi superficiali, determina un maggior flusso di sangue attraverso i vasi coinvolti e ciò favorisce il rilascio di calore verso superficie esterna della pelle e, di conseguenza, il raffreddamento del corpo.

Per motivi fisici, tuttavia, le variazioni del calibro dei vasi sanguigni influenzano la pressione del liquido che vi scorre all'interno, ovvero il sangue.

Nello specifico, la vasodilatazione (l'aumento del calibro dei vasi) induce un calo della pressione arteriosa: con la vasodilatazione, infatti, si verifica una riduzione delle resistenze periferiche, che corrisponde sostanzialmente all'attrito che si sviluppa tra il sangue e le parete vascolari e che si oppone alla circolazione sanguigna.

In una persona sana e in salute, gli effetti della vasodilatazione sulla pressione sanguigna tendono a essere ben tollerati; in una persona con una salute precaria o in un anziano, invece, potrebbero avere spiacevoli conseguenze.