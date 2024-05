Cosa significa Pressione Bassa e Battiti Alti e quali sono le cause

Introduzione Pressione Bassa e Battiti Alti: cosa significa? Shutterstock La pressione bassa e i battiti alti sono due condizioni che spesso si manifestano insieme, alle volte con sintomi lievi e in altre occasioni con sintomi più severi. Avere la pressione bassi e i battiti alti significa che la pressione arteriosa è calata oltre il limite inferiore di normalità (90/60 mmHg), mentre i battiti cardiaci hanno superato la soglia di 100 per minuto. Le cause della contemporanea presenza di questi due disturbi sono numerose.

Fattori scatenanti di lievi entità clinica sono generalmente responsabili di conseguenze temporanee, facilmente gestibili senza una cura particolare; fattori causali clinicamente più gravi, invece, sono all'origine di alterazioni ricorrenti e persistenti a carico della pressione e della frequenza cardiaca. Questo articolo è dedicato all'approfondimento delle cause della pressione bassa in associazione ai battiti alti e all'analisi dei sintomi e dei potenziali rimedi.

Cosa vuol dire avere i Battiti Alti? Quando si parla di battiti cardiaci, il riferimento è alla frequenza cardiaca; la frequenza cardiaca è il numero di battiti cardiaci al minuto. In una persona sana, la frequenza cardiaca a riposo misura un valore compreso tra 60 e 100 battiti per minuto.

Alla luce di ciò, con l'espressione battiti alti, si intende una frequenza cardiaca caratterizzata da un numero di battiti per minuto superiore a 100. Il termine medico che definisce un numero di battiti cardiaci a riposo superiori alla norma è tachicardia. L'aumento della frequenza cardiaca può dipendere da svariati fattori, alcuni preoccupanti, come per esempio l'esercizio fisico, e altri meno, come nel caso delle cardiopatie. Il rialzo della frequenza cardiaca è una risposta messa in atto dal cuore quando c'è una maggiore richiesta di ossigeno in organi e tessuti; come analizzato poc'anzi, questa maggiore richiesta può scaturire da un aumento dell'attività fisica, da una difficoltà del cuore stesso di pompare il sangue in circolo o da altri motivi ancora.

Perché con la Pressione Bassa i Battiti sono Alti? Quando la pressione arteriosa si abbassa in modo significativo, si verifica una riduzione dell'afflusso di sangue ossigenato a organi e tessuti, che il cuore potrebbe non riuscire a controbilanciare senza variare la sua attività. Ecco, allora, che, quando ciò accade, il corpo umano risponde con un aumento della frequenza cardiaca (in altre parole, stimola il cuore ad aumentare il numero di battiti per minuto), nel tentativo di ripristinare il corretto apporto di sangue a organi o tessuti. Sostanzialmente, l'aumento dei battiti cardiaci è un modo che l'organismo umano adotta per contrastare la pressione bassa e lo scarso afflusso di sangue ai tessuti che l'ipotensione comporta. È doveroso precisare che non sempre un calo della pressione arteriosa si combina a un rialzo della frequenza cardiaca.

Quando preoccuparsi? Quando il calo della pressione arteriosa combinato all'aumento della frequenza cardiaca è un fenomeno temporaneo, non deve preoccupare eccessivamente, in quanto può considerarsi una sorta di meccanismo fisiologico che il corpo adotta per ripristinare l'equilibrio tra pressione sanguigna, frequenza cardiaca e afflusso di sangue ai tessuti. Bisogna preoccuparsi, invece, quando il calo pressorio e l'aumento dei battiti persistono, con il cuore che risulta sottoposto a un carico di lavoro maggiore per più tempo.

In questi casi, molto probabilmente, a sostenere il tutto c'è una condizione medica che necessita di un trattamento mirato.

Cosa fare Quali sono i rimedi per Pressione Bassa e Battiti Alti? Il trattamento varia in funzione della causa; questo vuol dire che, per esempio, se il disturbo è dovuto a una determinata terapia farmacologica, occorre agire su questa, interrompendola oppure variandola. In linea generale, se il fattore scatenante di lieve entità clinica, sono sufficienti alcuni accorgimenti che possono riguardare lo stile di vita e la dieta; al contrario, se il fattore causale è clinicamente importante, occorre un piano terapeutico specifico, che tenga conto dello stato di salute del paziente. In questa sezione dedicata alla terapia, l'articolo tratta i rimedi per la pressione bassa e quelli per i battiti alti separatamente, ma non bisogna dimenticare che si sta sempre parlando di condizioni in cui i due fenomeni avvengono contemporaneamente.

È complesso dare informazioni più precise, poiché bisognerebbe analizzare caso per caso, allungando enormemente il contenuto dell'articolo in questione.

Alla luce di ciò, si è deciso di fornire alcune rapide indicazioni sui potenziali trattamenti e rimedi. Come curare la pressione bassa? Le forme di lieve ipotensione possono trarre giovamento da: Idratarsi in modo adeguato (in altre parole bere quanto serve all'organismo);

Aggiungere un pizzico di sale in più nella dieta quotidiana;

Sdraiarsi con le gambe elevate;

Eseguire degli esercizi muscolari di tipo isometrico (es: stringere i pugni o i glutei);

Sdraiarsi e attendere di sentirsi meglio;

Indossare delle calze compressive;

Evitare il consumo di pasti troppo abbondanti. I soggetti con forme gravi di ipotensione, invece, potrebbero aver bisogno cure ospedaliere, comprendenti a seconda dei casi: Somministrazione di fluidi per via endovenosa;

Antibiotici;

Farmaci che aumentano la pressione sanguigna. Come curare i battiti alti? Anche in questo caso, bisogna distinguere le forme di tachicardia benigna e quelle che, invece, sono sostenute da una grave condizione di salute. Quando la causa dei battiti è clinicamente poco rilevante (es: esercizio fisico esagerato), è sufficiente che la persona faccia una sosta, si riposi e riprenda ciò che stava facendo solo quando si sente meglio. Quando invece la causa della tachicardia è clinicamente importante, serve una terapia specifica, che potrebbe anche doversi svolgere in ambito ospedaliero; potenziali trattamenti potrebbero essere: Somministrazione di fluidi per via endovenosa;

Ablazione cardiaca;

Farmaci antiaritmici;

Cardioversione elettrica;

Impianto di pacemaker.