Eseguita in anestesia locale nei bambini e in anestesia generale negli adulti, la circoncisione è l'intervento di asportazione totale o parziale del prepuzio; questo vuol dire che, alla sua conclusione, il paziente presenterà un glande completamente o solo in parte scoperto anche a pene flaccido.

La circoncisione può rappresentare una pratica religiosa (lo è, per esempio, nell'ebraismo e nella regione islamica), una preferenza puramente personale (per migliorare, per esempio, l'estetica del pene) oppure un intervento a fini terapeutici.