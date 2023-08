Pregabalin: a cosa serve e quando si usa? Effetti collaterali

È disponibile all'interno di svariati medicinali per uso orale per la dispensazione dei quali è necessaria la presentazione di apposita ricetta medica.

L'uso di pregabalin è indicato per il trattamento di:

Inoltre, è importante sapere che alcuni pazienti in trattamento con pregabalin possono sviluppare dipendenza nei confronti del principio attivo e possono manifestare effetti da sospensione quando ne interrompono l'uso.

In qualsiasi caso, prima di iniziare ad assumere il pregabalin, è sempre bene informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo , inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

I soprastanti elenchi non sono esaustivi, ma riportano solamente alcuni dei possibili effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito all'assunzione di pregabalin. Per conoscere nel dettaglio tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di pregabalin, si rimanda all' attenta lettura del suo foglietto illustrativo e al consulto con il medico .

Il pregabalin può provocare vari effetti collaterali, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Ciò dipende dalla sensibilità che ciascuna persona possiede nei confronti del farmaco.

Fra i sintomi che possono comparire in caso di assunzione di una dose eccessiva di pregabalin ritroviamo: sonnolenza, confusione, agitazione o irrequietezza. Sono stati altresì riportati casi di crisi convulsive e coma .

In questo modo, il pregabalin è in grado di diminuire il rilascio di particolari neurotrasmettitori , quali:

La posologia di pregabalin deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni mediche, sia per quanto riguarda dose di pregabalin da assumere e frequenza delle somministrazioni, sia per ciò che riguarda la durata del trattamento e il corretto modo d'impiego del farmaco.

Il pregabalin è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di capsule rigide o di soluzione per uso orale.

Uso in gravidanza e allattamento

Il Pregabalin può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno?

Il pregabalin non deve essere utilizzato in gravidanza e durante l'allattamento al seno, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario.

Le donne in età fertile e in terapia con pregabalin, dovrebbero utilizzare adeguati mezzi contraccettivi per prevenire eventuali gravidanze.