Pregabalin effetti collaterali: quali sono?

Che cos'è il pregabalin Il pregabalin è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci anticonvulsivanti che viene utilizzato nel trattamento di diverse patologie. Difatti, il principio attivo - agli opportuni dosaggi e su indicazione medica - può essere utilizzato per: Il trattamento dell' epilessia ;

; Il trattamento del dolore neuropatico , centrale o periferico;

, centrale o periferico; Il trattamento del disturbo d'ansia generalizzato. Il pregabalin è disponibile in diversi medicinali per uso orale che possono essere formulati in differenti forme farmaceutiche (ad esempio, compresse, capsule, soluzione orale) e contenere il principio attivo in differenti dosaggi (ad esempio, pregabalin 25 mg, pregabalin 50 mg, pregabalin 75 mg, pregabalin 100 mg, ecc.).

Effetti indesiderati: dove trovare l'elenco completo? Dove sono riportati tutti gli effetti indesiderati di un medicinale a base di pregabalin? In questo articolo si è cercato di essere il più esaustivi possibile nell'indicare i potenziali effetti indesiderati derivanti dal trattamento con pregabalin. Tuttavia, potrebbero esserci alcune piccole variazioni in funzione del tipo di medicinale preso in considerazione. Per tale ragione, per consultare l'elenco completo di tutti gli effetti collaterali di un dato medicinale a base di pregabalin, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo presente nella confezione dello stesso. Una copia di tale foglietto è altresì consultabile online, insieme al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), sulla banca dati del sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).