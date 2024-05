Pregabalin è un oppiaceo? Come funziona e altri dubbi

Dove si trova e per cosa si usa? Il pregabalin è un principio attivo contenuto all'interno di numerosi medicinali da somministrarsi per via orale. Il medico può prescrivere medicinali a base di questo principio attivo per il trattamento di differenti tipi di patologie, anche molto diverse fra loro. Il pregabalin, infatti, trova impiego per trattare il dolore neuropatico nei pazienti adulti, per trattare - come terapia aggiuntiva - i pazienti adulti che soffrono di attacchi epilettici parziali, in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria, per trattare il disturbo d'ansia generalizzata in pazienti adulti.

Il pregabalin è un oppiaceo? No, il pregabalin non è un principio attivo facente parte del gruppo degli oppioidi. Esso, infatti, rientra nel gruppo dei farmaci anticonvulsivanti.

Con quale meccanismo agisce? Come abbiamo detto, il pregabalin non è un farmaco oppioide, pertanto, non agisce sui recettori oppioidi endogeni presenti nel sistema nervoso centrale. Il pregabalin, infatti, è un analogo dell'acido gamma-amminobutirrico o GABA, uno dei principali neurotrasmettitori inibitori presenti nel nostro sistema nervoso centrale. Esso esercita la sua azione terapeutica andando a legarsi con la subunità accessoria dei canali del calcio voltaggio-dipendenti localizzati a livello centrale determinando, a seconda dell'indicazione terapeutica per il quale è stato prescritto: Il blocco delle convulsioni e delle crisi epilettiche parziali;

La diminuzione e il controllo del dolore neuropatico;

L'attenuazione dei sintomi del disturbo d'ansia generalizzato.

Il pregabalin è un antidepressivo? Anche in questo caso, la risposta alla domanda è negativa. Il pregabalin non è un principio attivo antidepressivo e non svolge alcuna azione contro la depressione.