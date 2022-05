Power pose: come una postura corretta aumenterebbe l’autostima

La specialista, durante una conferenza TED, ha infatti parlato alla platea dell'esistenza di una postura che se assunta trasmetterebbe forza e sicurezza e aiuterebbe a pensare come persone di potere , e quindi a diventarlo. Per essere ascoltati, presi in considerazione e rispettati, bisognerebbe abituarsi a stare in piedi con le gambe salde e aperte, le spalle larghe e rilassate, il petto in fuori, le braccia lungo i fianchi e la testa alta . Al contrario, assumere una posa negativa, con la testa china, il corpo floscio e contratto e la schiena inclinata porterebbe a un abbassamento dell'autostima.

Qual è la relazione tra postura e autostima

Anche se molti studiosi sono concordi sul fatto che una postura corretta, aperta al mondo e non chiusa e refrattaria, sia il viatico per una maggiore autostima e realizzazione personale, nessuno di loro è ancora riuscito a spiegare in che modo ciò avverrebbe quale sarebbe la relazione tra postura e più alta considerazione di sé.

A provare a dipanare i dubbi è stato nel 2021 uno studio approfondito ad opera del team di ricerca di Robert Körner, che ha cercato di studiare da vicino proprio i possibili aumenti nell'autostima a seguito di posture del corpo aperte ed espansive e la sua diminuzione in caso di assunzione di posizioni chiuse e contratte.

Le osservazioni hanno coinvolto un gruppo di studenti divisi in tre gruppi e alla fine hanno constatato che a riportare una più alta autostima fossero quelli che avevano assunto posture ad alta potenza rispetto a quelli del gruppo di controllo o che avevano assunto posture a bassa potenza. L'aumento dell'autostima è stato attestato nel tempo e in un ambiente reale e non solo sperimentale, e questo ha consentito agli studiosi impegnati nell'osservazione di giungere alla conclusione che gli effetti della power pose siano reali e non solo frutto di suggestioni o studi settici in laboratorio.

Non tutto l'esperimento però ha fornito risultati concreti. Per quanto riguarda le posture a bassa potenza, infatti, non sarebbe stato riscontrato nessun legame di causa effetto con l'abbassamento della considerazione di sé. Questo potrebbe dipendere dal fatto che postura neutra e a bassa potenza si somiglino al punto da risultare entrambe ininfluenti.

In questo caso un'ipotesi sul motivo dell'aumento dell'autostima è stata che avere sicurezza porti a una ridotta risposta allo stress, migliorandone la gestione.

Tuttavia, per capire se davvero quella della Power pose sia una teoria attendibile o in che modo si sviluppi sono necessari ulteriori approfondimenti.