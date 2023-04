Posizioni sessuali pericolose per gli uomini

Il sesso è uno dei piaceri della vita e, oltre alla consapevolezza e al consenso reciproco, dovrebbe essere sempre vissuto al massimo della serenità. Tuttavia, anche dietro questa pratica si nascondono delle insidie. Le più note sono le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, ma non mancano gli infortuni. Quelli che colpiscono gli uomini sono più numerosi rispetto a quelli che possono capitare alle donne, e per questo è bene conoscerli e capre come e quando possono verificarsi, così da cercare di esporsi il meno possibile all'eventualità che avvengano.

Infortuni sessuali maschili più comuni Rottura del pene

Strappi o slogamenti del pene

Rottura del pene Anche se non è molto noto, il pene può fratturarsi, e non si tratta di un evento così isolato o possibile solo in casi estremi. Il sesso non è l'unico responsabile della rottura del pene ma, secondo diversi studi, sarebbe il principale, visto che risulta alla base di circa il 77% dei casi. La frattura del pene non ha nulla a che vedere con una frattura ossea. Si tratta infatti della rottura delle strutture responsabili dell'erezione, ovvero i corpi cavernosi e la guaina del pene, chiamata anche tunica albuginea, composta dal tessuto gommoso che consente al pene di allargarsi e allungarsi. I sintomi della frattura del pene sono dolore intenso, rumore di rottura assimilabile al classico crack, gonfiore penico, lividi scuri sul pene, difficoltà a urinare, perdita improvvisa dell'erezione e possibile sanguinamento. Quando si verifica è necessario sottoporre immediatamente la persona coinvolta ad una visita medica che stabilisca come procedere per riparare al danno ed evitare ulteriori spiacevoli conseguenze, che possono interessare sia la funzione sessuale sia quella urinaria.

Strappi o slogamenti del pene Anche quando, fortunatamente, non si arriva alla frattura, il pene può strapparsi o slogarsi a causa di movimenti bruschi, torsioni, cadute improvvise durante i rapporti sessuali e in generale in caso di svolgimento di posizioni particolarmente impegnative. Evitare del tutto che la rottura del pene o che altri eventi traumatici per la salute maschile si verifichino è impossibile ma esistono posizioni più pericolose di altre.

Posizioni sessuali potenzialmente pericolose Doggy style

Missionario

Amazzone

Reverse Cowgirl

Culturista

Gambe inclinate

Doggy style La posizione più pericolosa di tutte per gli uomini è la doggy style, quella che prevede la penetrazione da dietro, con le persone coinvolte entrambe a quattro zampe. L'infortunio più comune in relazione ad essa è la rottura del pene. Oltre ad essere la posizione più narrata dalle persone che si trovano a spiegare quale stessero praticando quando si sono fratturati il pene, risulta essere anche quella i cui traumi sono più acuti. A confermare la pericolosità del doggy style anche uno studio apparso sul New York Post, secondo il quale sarebbe la responsabile del 41% di tutti i casi di frattura del pene.

Missionario Seconda in classifica, sempre per quanto riguarda la rottura del pene, è la più classica, ovvero la posizione del missionario, che sempre secondo l'approfondimento del New York Post sarebbe all'origine di questo incidente di natura sessuale il 25,5% delle volte.

Amazzone Meno casi di rottura del pene, ma non inesistenti, riguardano invece la posizione dell'amazzone, al terzo posto con il 10% delle probabilità di essere la causa del problema. Per praticarla l'uomo deve distendersi e la donna mettersi sopra, a schiena dritta. In questo caso l'insidia maggiore non sarebbe data dalla posizione in sé ma dalla fretta, che se è troppa potrebbe portare a movimenti bruschi e dannosi.

Reverse Cowgirl A contestare questo podio è però il chirurgo inglese Karan Raj, secondo il quale la posizione più pericolosa per l'uomo sarebbe quella denominata Reverse Cowgirl, a suo dire responsabile di circa il 50% dei casi di frattura al pene. Per svolgerla è necessario che la donna si sieda sull'uomo, dandogli la schiena. Il rischio deriva dalle possibili spinte irregolari o dai movimenti non sempre sincronizzati che possono causare l'uscita del pene dalla vagina e il suo schiacciamento da parte dell'osso pubico della partner.

Culturista Anche in questa posizione l'allerta è per una possibile frattura del pene. In un rapporto tra uomo e donna, infatti, quest'ultima è posizionata con la schiena appoggiata al muro e le gambe intorno alla vita dell'uomo. Seppur piacevole, per entrambi i partner la postura può essere difficile da mantenere per lungo tempo e per questo, se nel corso del rapporto sessuale l'uomo a causa della fatica perde la presa, il pene può piegarsi e di conseguenza rompersi, oppure incappare in danni minori ma non per questo non dolorosi, come gli stiramenti.