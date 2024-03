Posizioni sessuali che aiutano a ridurre il dolore pelvico

Provare dolore durante un rapporto sessuale non è normale e non dovrebbe essere considerato tale. Tuttavia purtroppo si tratta di un evento che interessa molte donne per diverse ragioni, ad esempio nel caso di disfunzioni del pavimento pelvico, vaginismo, endometriosi o utero retroverso. Se il dolore pelvico legato alla sessualità è un problema costante, è assolutamente necessaria una visita dal medico per determinarne la causa. Se invece sopraggiunge sono in alcuni rapporti, a causarlo potrebbe essere una posizione non idonea alla propria fisiologia. Scegliere posizioni sessuali che consentono una penetrazione più superficiale o controllata può quindi aiutare a ridurre il dolore pelvico durante il rapporti. Tuttavia, ricordiamo che è sempre una scelta giusta parlare di questi disagi, anche se ci sembrano poca cosa, con il proprio ginecologo. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Posizioni indicate Pilota

Cucchiaio

Missionario modificato

Doggy Style modificato

Pilota Mettersi a cavalcioni del proprio partner e quando si è uno di fronte all'altro inclinarsi in avanti sul petto o indietro verso le cosce per fare leva. Questa posizione aiuta ad avere un maggiore controllo di ciò che accade e a evitare, in caso di dolore, una penetrazione troppo profonda. Optare per una penetrazione leggera non va assolutamente a discapito del piacere, come testimonia un sondaggio condotto su un gruppo di donne statunitensi che ha rilevato che secondo circa l'84% di loro sarebbe addirittura più piacevole.

Cucchiaio Entrambi i partner devono sdraiarsi su un lato, quello che penetra dietro e chi viene penetrato davanti. Questa posizione, insieme al dialogo costante con il partner, consente di impostare la profondità della spinta con le gambe e i glutei possono aiutare ad attutire la spinta per evitare una penetrazione profonda.

Missionario modificato Il missionario regolare può comunque essere indolore se si pratica tramite una penetrazione superficiale, ma può essere modificato per rendere il tutto ancora più piacevole e rilassante. Il modo più semplice per modificare il missionario è dondolare anziché spingere. Nello specifico, durante la penetrazione, la base del pene dovrebbe rimane all'interno della vagina e muoversi con movimenti ondulatori. Il dondolio rende molto più delicato l'atto e secondo il 76% delle donne che hanno risposto a un sondaggio in merito, oltre ad azzerare il dolore renderebbe il rapporto nel suo complesso migliore.