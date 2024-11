Lo studio sottolinea l' importanza di una corretta tecnica di misurazione della pressione sanguigna in ambulatorio.

Appoggiare il braccio in grembo durante la misurazione ha quindi aumentato sia la pressione sistolica sia quella diastolica di 4 mm Hg. Ma tenerlo lungo il fianco ha avuto un impatto maggiore, aumentando la pressione sistolica di 6,5 mm Hg e quella diastolica di 4,4 mm Hg.

Nello specifico, la misurazione media della pressione sanguigna era di 126/74 mm Hg nella posizione standard, 130/78 mm Hg per la posizione in grembo e 133/78 mm Hg per la posizione laterale.

Al termine dell'osservazione è emerso che coloro che non appoggiavano il braccio su una scrivania o su un'altra superficie dura, avevano misurazioni della pressione sanguigna più elevate del reale . Una condizione che potrebbe quindi portare le persone ad allarmarsi o, peggio a diagnosi di ipertensione non veritiere.

Gli studiosi hanno misurato la pressione sanguigna dei partecipanti tre volte . Per una misurazione, i volontari avevano le braccia appoggiate su una scrivania con il bracciale posizionato all'altezza del cuore, in linea con le linee guida standard. La seconda posizione prevedeva che appoggiassero le braccia sulle ginocchia , mentre la misurazione finale è stata presa mentre tenevano le braccia a penzoloni lungo i fianchi.

JAMA Internal Medicine ha pubblicato uno studio condotto presso la Johns Hopkins University School of Medicine e diretto da ammy Brady, MD, PhD, professore associato e vicepresidente per la ricerca clinica nel dipartimento di pediatria, nel quale i ricercatori hanno misurato la pressione sanguigna di 133 persone , di un'età media di 57 anni. Di loro il 36% soffriva di ipertensione .

Perché la posizione del braccio incide?

La pressione sanguigna misura la quantità di sangue che spinge contro le pareti dei vasi sanguigni. La pressione sistolica, misura la forza durante il battito cardiaco, mentre quella diastolica, misura la forza tra i battiti.

La forza di gravità esercitata sul braccio in posizioni non standard costringe i vasi sanguigni a lavorare di più per riportare il sangue al cuore.

In un sistema fluido chiuso, la pressione varia a seconda del livello a cui viene misurata e dato che ciò che interessa maggiormente è quella a cui è sottoposto il cuore, la misurazione della pressione sanguigna dovrebbe essere effettuata a livello del cuore, motivo per cui si consiglia di appoggiare il braccio su una scrivania o un tavolo.

Inoltre, quando una persona tiene il braccio in grembo o lo solleva in aria, i muscoli del braccio si contraggono o non sono a riposo, il che può aumentare ulteriormente la pressione sanguigna.