La posizione del fegato , ossia la sede in cui risiede il fegato nel corpo umano , è nella parte alta destra e centrale dell'addome , al di sotto del tratto destro di gabbia toracica compreso tra la VI e l'XI costola, appena più in basso del diaframma e poco al di sopra del cosiddetto antro dello stomaco , del rene destro , del surrene destro e del colon trasverso .

La posizione del fegato, quindi, vede quest'organo distribuirsi in ben 4 delle 9 regioni dell'addome : tutte e 3 quella della fila superiore e quella sinistra della fila centrale (si ricorda che è la sinistra per l'osservatore).

La posizione del fegato fa sì che quest'organo sia secondo soltanto all' intestino , per quanto riguarda il numero delle regioni addominali occupate.

In un articolo dedicato alla posizione del fegato, è doveroso ripassare sia l'anatomia che la funzione di questo organo molto importante per l'essere umano.

Il fegato è un organo dotato di cellule molto particolari, che, in caso di lesione o rimozione di parte dell'organo, sono in grado di rigenerare la parte lesa o rimossa, riportando il tutto alla normalità.

Questa capacità rigenerativa del fegato è molto importante in occasione del trapianto di fegato, in quanto permette il trasferimento da donatore vivente e il passaggio di solo una porzione dell'organo.