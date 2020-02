Generalità

Polmonite virale è l'espressione medica che indica le forme di polmonite dovute a virus.

Dalla prognosi generalmente benevola, il fenomeno della polmonite virale è poco comune e rappresenta, di solito, una complicanza di infezioni non gravi, come per esempio l'influenza.

Tra i virus implicati nell'insorgenza della polmonite virale, figurano: il virus dell'influenza, il virus della parainfluenza, l'adenovirus, il virus respiratorio sinciziale, alcuni coronavirus (es: virus della COVID-19 e virus della SARS), l'adenovirus, il virus varicella-zoster ecc.

La polmonite virale è diagnosticabile, semplicemente, attraverso l'anamnesi, l'esame obiettivo e la radiografia del torace; tuttavia, molto spesso i medici ricorrono a indagini ulteriori, per inquadrare al meglio la situazione presente.

Il trattamento della polmonite virale varia da paziente a paziente, in funzione di fattori come: l'età, lo stato di salute, i tempi della diagnosi e la gravità della sintomatologia.

Breve ripasso del significato medico del termine Polmonite

In medicina, prende nome di "polmonite" qualsiasi malattia polmonare caratterizzata dall'infiammazione degli alveoli. Conosciuti anche come alveoli polmonari, gli alveoli sono le piccole sacche situati al termine dell'albero bronchiale, in cui termina la propria corsa l'aria introdotta con l'inspirazione e in cui ha luogo il prelievo, da parte dell'organismo umano, dell'ossigeno contenuto nella suddetta aria.