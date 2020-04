Polmonite Interstiziale: Cos'è? Cause, Sintomi e Cura

Generalità La polmonite interstiziale è una particolare tipologia di polmonite, contraddistinta dall'infiammazione dell'interstizio polmonare. Shutterstock Esempio di interstiziopatia, la polmonite interstiziale riconosce varie cause: può essere a una malattia autoimmune; può essere la conseguenza della radioterapia per un tumore al polmone o al seno; può essere il risultato dell'assunzione di farmaci chemioterapici, antiaritmici o antibiotici; può essere il frutto della prolungata esposizione a polveri tossiche per i polmoni; infine, può dipendere dall'azione di determinati agenti infettivi, come per esempio il coronavirus responsabile di COVID-19.

La polmonite interstiziale si manifesta tipicamente con sintomi quali dispnea, tosse secca, senso di fatica e, se è dovuta a un agente infettivo, febbre,

In genere, per la diagnosi di polmonite interstiziale sono fondamentali: anamnesi, esame obiettivo, esami di laboratorio (se la causa è un agente patogeno), valutazione della funzionalità respiratoria, RX-torace e TAC-toracica.

Il trattamento della polmonite interstiziale varia in funzione delle cause scatenanti e della gravità dei sintomi.

Cos'è Definizione di Polmonite Interstiziale La polmonite interstiziale è una particolare forma di polmonite, caratterizzata dall'infiammazione e, talvolta, dall'ispessimento e dalla cicatrizzazione dell'interstizio polmonare.

La polmonite interstiziale rappresenta un'interstiziopatia, ossia una malattia dell'interstizio polmonare. In medicina, il termine "polmonite" indica l'infiammazione di origine per lo più infettiva dei polmoni ed, eventualmente, anche delle vie respiratorie connesse ai polmoni (ossia bronchi, bronchioli e alveoli). Cos’è l’interstizio polmonare: un breve ripasso All'interno dei polmoni prendono posto gli alveoli (o alveoli polmonari); gli alveoli sono piccole cavità di fondamentale importanza per la vita dell'essere umano: essi, infatti, sono la sede in cui il sangue preleva ossigeno dall'aria introdotta nel polmoni con l'atto inspiratorio della respirazione, scambiandolo con l'anidride carbonica derivante dall'attività cellulare. L'interstizio polmonare è un complesso di tessuti connettivi tipico dei polmoni, interposto tra gli alveoli e deputato, principalmente, a garantire supporto fisico a quest'ultimi.

L'interstizio polmonare è indispensabile al corretto funzionamento degli alveoli: se non esistesse o se fosse danneggiato (come accade in alcune malattia polmonari), gli alveoli polmonari non sarebbero in grado di adempiere alle proprie funzioni e la respirazione risulterebbe compromessa.

Diagnosi Come riconoscere la Polmonite Interstiziale Shutterstock In genere, l'iter di indagini che conduce alla diagnosi di polmonite interstiziale comprende: anamnesi, esame obiettivo, test di valutazione della funzionalità polmonare (ossimetria e, se il paziente è in condizione, spirometria e test da sforzo), RX-torace e TAC-toracica. In presenza di una polmonite interstiziale di natura infettiva, la ricerca diagnostica include anche esami di laboratorio su campioni biologici del paziente, allo scopo di identificare con precisione l'agente patogeno responsabile dello stato infiammatorio. Infine, è da segnalare che, talvolta, per diagnosticare e conoscere in modo più approfondito la polmonite interstiziale, occorrono broncoscopia e biopsia polmonare (N.B: il prelievo del campione bioptico può avvenire in corso di broncoscopia).

Terapia Come si cura la Polmonite Interstiziale? Il trattamento della polmonite interstiziale varia in funzione della causa scatenante e della sintomatologia: Se la polmonite interstiziale non è di natura infettiva , il piano terapeutico classico prevede l'assunzione di farmaci corticosteroidi (es: prednisone) ed, eventualmente, di farmaci immunosoppressori.

, il piano terapeutico classico prevede l'assunzione di farmaci corticosteroidi (es: prednisone) ed, eventualmente, di farmaci immunosoppressori. Se la polmonite interstiziale è infettiva e dovuta a un batterio , la terapia prevede, prima di tutto, l'impiego di un antibiotico specifico e, in secondo luogo, riposo, idratazione costante (in altre parole, bere molto) e, in caso di febbre alta, un antipiretico.

, la terapia prevede, prima di tutto, l'impiego di un antibiotico specifico e, in secondo luogo, riposo, idratazione costante (in altre parole, bere molto) e, in caso di febbre alta, un antipiretico. Se la polmonite interstiziale è infettiva e dovuta a un fungo , il trattamento si basa, innanzitutto, sulla somministrazione di un farmaco antifungino e, secondariamente, su riposo, idratazione costante e, in caso di febbre alta, un antipiretico.

, il trattamento si basa, innanzitutto, sulla somministrazione di un farmaco antifungino e, secondariamente, su riposo, idratazione costante e, in caso di febbre alta, un antipiretico. Se la polmonite interstiziale è infettiva e dovuta a un virus , è prevista una sorveglianza ospedaliera attiva dell'infezione (per la quale si attende la guarigione spontanea), combinata a riposo, idratazione costante e, in caso di febbre alta, somministrazione di un antipiretico.

, è prevista una sorveglianza ospedaliera attiva dell'infezione (per la quale si attende la guarigione spontanea), combinata a riposo, idratazione costante e, in caso di febbre alta, somministrazione di un antipiretico. In tutti i casi in cui la polmonite interstiziale è sfociata in insufficienza respiratoria acuta , il paziente necessita al più presto del ricovero ospedaliero in terapia intensiva, per essere sottoposto a intubazione e ventilazione meccanica tramite apposito respiratore.

Prognosi È possibile guarire dalla Polmonite Interstiziale? Le forme non gravi di polmonite interstiziale sono condizioni dalla bassa mortalità e da cui è possibile guarire completamente, specie se il paziente è una persona giovane e in salute; al contrario, le forme gravi tendono a essere fatali o comunque irrimediabilmente compromettenti la salute dei polmoni.