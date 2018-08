Batteri Atipici della Polmonite Batterica

Il gruppo dei batteri atipici della polmonite batterica include le più insolite cause di tale condizione infettiva.

Nel dettaglio, in questo gruppo di agenti batterici figurano:

Mycoplasma pneumoniae;

Chlamydophila pneumoniae;

Legionella pneumophila;

Coxiella burnetii;

Chlamydophila psittaci.

I batteri atipici della polmonite batterica sono responsabili di un'infezione leggera, che raramente causa sintomi rilevanti e ancora meno frequentemente dà luogo a complicanze.

Quali sono i bersagli preferiti della Polmonite Batterica?

Chiunque può sviluppare una polmonite batterica; tuttavia, le statistiche e gli studi medici riportano che questa particolare forma di polmonite ha una predilezione per:

Le persone di età superiore ai 65 anni;

I portatori di malattie respiratorie croniche (es: BPCO e asma);

Gli immunodepressi, ossia i soggetti con ridotte difese immunitarie (es: i malati di AIDS e i malati di tumori sottoposti a chemioterapia);

Le persone col vizio del fumo ( tabagismo );

); Chi soffre di una polmonite virale;

I malati di diabete e i portatori di malattie di cuore.

In genere, una persona in buona salute, che conduce uno stile di vita sano e nel pieno delle forze è resistente ai batteri della polmonite batterica e ciò spiega per quale, anche quando vi entra in contatto, non sviluppa alcuna infezione.

Contagiosità e Trasmissione

La polmonite batterica è una malattia infettiva contagiosa, in quanto dipende da batteri che sono capaci di trasmettersi da un individuo infetto a uno individuo non-infetto.

Tuttavia, è opportuno precisare che il livello di contagiosità della polmonite batterica è contenuto, perché il fenomeno della trasmissione degli agenti responsabile ha successo solo un persone suscettibili, per così dire "fragili" dal punto di vista immunitario e della salute.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

La trasmissione a un individuo sano dei batteri che causano la polmonite batterica avviene, generalmente, attraverso il contatto con oggetti contaminati o l'inalazione delle goccioline di saliva infette, emesse da un malato, in occasione di starnuti, colpi di tosse o quando parla.