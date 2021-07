La polisonnografia è un test diagnostico mirato alla studio e all'individuazione dei disturbi del sonno . Durante la notte, mentre il paziente dorme, una particolare strumentazione rileva e registra alcuni parametri fisiologici fondamentali, come l'attività cerebrale, la respirazione , i livelli di ossigeno ecc. In base a come tali parametri evolvono durante la nottata, un medico specializzato in malattie del sonno è in grado di stabilire se il paziente soffre effettivamente di un qualche disturbo e di quale condizione si tratta. La polisonnografia si svolge in un centro ospedaliero attrezzato alla procedura: l'esame, infatti, deve avvenire in una stanza del tutto particolare, munita di determinati strumenti. I rischi del test sono minimi e la preparazione all'esame è estremamente semplice, in quanto non richiede alcune speciale precauzione.

Il sonno si caratterizza per due fasi principali , che si alternano l'una con l'altra per diverse volte (4-5 cicli) nel corso della notte; queste fasi sono:

La polissonnografia è conosciuta anche come polisonnogramma , anche se in realtà questo termine indica più specificatamente il complesso dei vari tracciati stilati dal polisonnografo durante l'esame.

Lo strumento utilizzato per la registrazione di tali parametri è il polisonnigrafo ; quest'ultimo è uno apparecchio computerizzato che, in occasione dell'esame, un tecnico provvede a collegare all'individuo tramite una serie di sensori cutanei situati all'estremità di diversi cavi.

In fase REM, l'attività cerebrale è più intensa che in fase NON-REM; a testimoniarlo sono i sogni, il movimento oculare rapido e l'aumento della frequenza respiratoria (per tutti gli muscoli , invece, si assiste a una sorta di paralisi).

In base ai risultati del test, un medico specialista delle malattie del sonno è in grado di valutare la natura del disturbo notturno e pianificare la terapia più opportuna.

È buona norma che il paziente informi il medico che potrebbe prescrivere la polisonnografia di eventuali terapie farmacologiche in corso, così da sapere, in vista dell'esame, se deve o meno interrompere temporaneamente le assunzioni.

Come si Svolge

La polisonnografia si svolge, ovviamente, di notte e in un centro ospedaliero attrezzato alla procedura o, in alternativa, in una clinica del sonno specializzata; l'esame, infatti, ha luogo in una stanza particolare, munita di tutto ciò che serve per seguire passo passo l'attività notturna del paziente.

Tra le varie cose, l'ambiente presenta anche una telecamera e un sistema audio per la comunicazione tra paziente e personale medico.

Polisonnografia: le tappe della Procedura

Arrivo

Il personale medico richiede al paziente di recarsi presso la struttura ospedaliera verso sera (in genere, un paio d'ore prima dell'orario a cui si corica solitamente), in modo tale che ci sia il tempo per preparare la strumentazione.

Per facilitare l'adattamento al nuovo ambiente, l'individuo sotto esame può portare con sé tutto ciò che usa solitamente a casa propria quando va a dormire.

Stanza

La stanza è simile a una stanza d'albergo ed è fornita di tutti i confort, così che il paziente possa sentirsi maggiormente a proprio agio.

Inoltre, è munita di una telecamera e di un sistema audio: la telecamera permette al personale medico di osservare cosa avviene all'interno della stanza durante la notte; il sistema audio, invece, serve alla comunicazione con l'esterno, nel caso in cui il paziente soffra di un qualche malore.

Collegamento alla strumentazione

Come anticipato, il collegamento al polisonnigrafo avviene tramite dei sensori cutanei, posti all'estremità di diversi cavi.

I cavi sono lunghi abbastanza da permettere al paziente qualsiasi movimento notturno.

Le sedi di applicazione dei sensori sono: cuoio capelluto, tempie, torace e arti inferiori.

Per collegare i sensori alle cute trova impiego un adesivo apposito o un collante.

Il sensore per la misurazione dei livelli d'ossigeno rappresenta un'eccezione, rispetto agli altri: è, infatti, una sorta di clip da applicare in genere al dito indice.

Parametri misurati

Ricapitolando, i parametri misurati o monitorati durante la polisonnografia sono: le onde cerebrali (che descrivono l'attività del cervello), i movimenti oculari, il battito cardiaco, la respirazione, i livelli d'ossigeno nel sangue e l'attività dei muscoli scheletrici di arti superiori e inferiori.

Durata della registrazione

La registrazione comincia quando il paziente si addormenta e termina quando il paziente si sveglia.

In genere, in assenza di intoppi, dura tutta la notte.

Assistenza

Se il paziente avverte un malore improvviso ha la possibilità di comunicarlo al personale medico, mediante il sistema audio di cui è dotata la camera per la notte.

Il personale medico si trova nelle immediate vicinanze, appena al di fuori della stanza; pertanto, può intervenire immediatamente.

Possibili problemi

Può capitare che il paziente si senta a disagio e fatichi a prendere sonno, perché l'esame e l'ambiente, a lui estraneo, lo preoccupano.

Tuttavia, ciò non altera il buon esito del test, in quanto è sufficiente che il paziente dorma qualche ora, non per forza tutta la notte.

Polisonnografia A Casa

Da qualche tempo ormai, esiste la possibilità di sottoporsi alla polisonnografia a domicilio, cioè tra le mure di casa, in piena comodità.

Occorre precisare che diverse cliniche che offrono questo vantaggioso servizio effettuano, a casa del paziente, soltanto una polisonnografia parziale, mirata alla misurazione dei parametri cardio-respiratori (polisonnografia cardio-respiratoria).

Per l'esame completo (con la misurazione dell'attività cerebrale ecc), quindi, bisogna sempre che il paziente si rechi in struttura.

I motivi di questa scelta si devono essenzialmente all'impossibilità di dotare l'abitazione del paziente delle apparecchiature necessarie per effettuare la polisonnografia completa.