Per la diagnosi di polinevrite, i medici devono ricorrere a diverse valutazioni e a diversi test.

Di norma, l'iter diagnostico comincia da un accurato esame obiettivo e da una scrupolosa anamnesi. Dopodiché, a seconda di quali sono le indicazioni provenienti dalle suddette valutazioni, può proseguire con: analisi del sangue, valutazione neurologica, esami di diagnostica per immagini (TAC e risonanza magnetica), elettromiografia e/o biopsia di uno o più nervi periferici.

Un percorso diagnostico preciso e meticoloso consente di stabilire non solo la presenza di una polinevrite, ma anche le caratteristiche dell'infiammazione in atto (se è motoria, sensitiva o mista) e le cause che l'hanno provocata.

Conoscere le caratteristiche di una polinevrite e, soprattutto, risalire alle sue cause è fondamentale per la pianificazione della terapia più efficace.

Analisi del Sangue

In un contesto di polinevrite, le analisi su un campione di sangue permettono di capire se il paziente deve la sua condizione al diabete mellito, a una qualche carenza vitaminica o a una qualche disfunzione della tiroide.

Valutazione Neurologica

Durante una valutazione neurologica, il medico analizza i riflessi tendinei e vaglia la presenza o meno di disturbi neuromuscolari e coordinativi.

TAC e Risonanza Magnetica

TAC e risonanza magnetica nucleare (RMN) sono in grado di evidenziare i nervi periferici e, nel caso, mostrare l'esito di un'infiammazione a loro carico.

Elettromiografia

L'elettromiografia prevede lo studio della conduzione dei segnali nervosi lungo la zona manifestante i sintomi e, successivamente, la valutazione dell'attività elettrica del o dei muscoli della medesima zona.

In un cotesto di polinevrite, l'elettromiografia chiarisce la tipologia dei nervi periferici infiammati (se motorio, sensitivo o misto).

Biopsia di uno o più Nervi

La biopsia di un nervo consiste nel prelievo e nella successiva analisi di laboratorio di alcune cellule di un nervo considerato responsabile della sintomatologia in corso.

Può risultare utile per risalire alle cause dell'infiammazione.