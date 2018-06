Poligono di Willis - Circolo di Willis

L'azione irrorante del poligono di Willis è combinata all'azione irrorante dell' arteria cerebrale media , un'arteria pari del sistema circolatorio dell'encefalo che trae origine (quindi ne è una branca) dall'arteria carotide interna. Sebbene sia nelle immediate vicinanze del poligono di Willis, l'arteria cerebrale media non ne fa parte, ma costituisce un vaso arterioso a sé stante.

Il Poligono di Willis è una struttura intelligente e funzionale

L'evoluzione ha dato vita al poligono di Willis, perché doveva garantire all'encefalo una sistema di rifornimento sanguigno, in cui, anche in presenza di un'occlusione, potesse comunque circolare efficacemente il sangue.

Infatti, un sistema di arterie come il poligono di Willis, in cui c'è un'interconnessione totale delle varie componenti, fa sì che il sangue possa intraprendere una via alternativa, nel momento in cui quella canonica presenta un ostacolo.

Il poligono di Willis è, quindi, una struttura del sistema circolatorio encefalico "intelligente" ed estremamente "funzionale".