La radioterapia assicura un controllo eccellente del plasmocitoma soltanto a livello locale; infatti, non impedisce al tumore in questione di ripresentarsi o, peggio, di progredire in mieloma multiplo a distanza di qualche anno.

La radioterapia, quindi, permette di curare al meglio la zona di proliferazione che caratterizza il plasmocitoma, ma non consente di eliminare la possibilità di sviluppare un tumore analogo o ammalarsi di mieloma multiplo.

Per conoscere i dettagli della prognosi in caso di plasmocitoma (risposta alla radioterapia, tasso di sopravvivenza medio, percentuale di plasmocitomi che evolvono in mieloma multiplo ecc.), si consiglia di consultare la tabella sottostante.