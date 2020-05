Generalità Shutterstock Le placche in gola sono una manifestazione clinica di processi infettivi o di altra natura, che interessano il rivestimento mucoso della parte terminale della bocca.

Di colore bianco-giallastro, le loro sedi più comuni sono: la parte posteriore della gola, le tonsille, il palato molle e l'ugola.

Molto spesso, alle placche in gola si associa una serie di disturbi tipici, come: difficoltà a deglutire, mal di gola, tonsille gonfie e arrossate, vellichio, febbre, gonfiore dei linfonodi del collo ecc.

Il trattamento delle placche in gola dipende dalle cause scatenanti.

Di norma, una terapia adeguata garantisce una prognosi positiva.

Cosa sono Cosa sono le Placche in Gola? Le placche in gola sono un segno clinico tipico di processi - nella maggior parte dei casi, infettivi o, più raramente, di altra natura - che interessano il rivestimento mucoso della parte terminale della bocca.

In genere, le placche in gola possiedono un colore bianco-giallastro e possono risiedere nella parte posteriore della gola, sulle tonsille, sul palato molle o sull'ugola.

Diagnosi Come riconoscere le Placche in Gola? Le placche in gola sono facilmente individuabili attraverso un semplice esame obiettivo, in quanto sono di norma formazioni visibili a occhio nudo.

Il ricorso a test diagnostici più approfonditi avviene quando il medico sospetta l'esistenza di cause particolari all'origine delle placche in gola.

In tali frangenti, gli esami d'approfondimento servono più che altro a stabilire quali sono i fattori scatenanti. Esami per la ricerca delle cause di Placche alla Gola Shutterstock Gli esami diagnostici che permettono di stabilire le cause di placche in gola sono numerosi.

La loro scelta dipende da ciò che sospetta il medico in relazione ai sintomi, all'età e alla storia clinica (anamnesi) del paziente.

Entrando più nel dettaglio, tra i test diagnostici per la ricerca delle cause di placche in gola, rientrano: Emocromo completo e VES;

Misura della creatinina nel siero per la funzionalità renale;

Tampone faringeo, seguito da esame colturale ed eventuale antibiogramma;

Laringoscopia;

Biopsia tissutale.

Terapia Come curare le Placche alla Gola: i Rimedi Il trattamento delle placche in gola varia in base ai fattori scatenanti: Se le placche in gola hanno un'origine virale , la terapia prevista consiste in: riposo assoluto, in attesa della guarigione spontanea dall'infezione, e ricorso ad alcuni rimedi sintomatici contro le manifestazioni d'accompagnamento (paracetamolo contro la febbre, antinfiammatori contro il dolore alla gola ecc).

Rappresentano un'eccezione a queste indicazioni terapeutiche condizioni, come per esempio l'AIDS, dalle quali l'essere umano non guarisce, se non in rari casi.

, la terapia prevista consiste in: riposo assoluto, in attesa della guarigione spontanea dall'infezione, e ricorso ad alcuni rimedi sintomatici contro le manifestazioni d'accompagnamento (paracetamolo contro la febbre, antinfiammatori contro il dolore alla gola ecc). Rappresentano un'eccezione a queste indicazioni terapeutiche condizioni, come per esempio l'AIDS, dalle quali l'essere umano non guarisce, se non in rari casi. Se le placche in gola hanno una natura batterica , la terapia prevista consiste in: cure antibiotiche (cioè a base di farmaci antibiotici), riposo e ricorso a rimedi sintomatici.

, la terapia prevista consiste in: cure antibiotiche (cioè a base di farmaci antibiotici), riposo e ricorso a rimedi sintomatici. Se le placche in gola traggono origine da un'infezione fungina , la terapia prevista consiste in: cure a base a di antimicotici (fluconazolo, ketoconazolo, clotrimazolo ecc.), riposo e ricorso a rimedi sintomatici.

, la terapia prevista consiste in: cure a base a di antimicotici (fluconazolo, ketoconazolo, clotrimazolo ecc.), riposo e ricorso a rimedi sintomatici. Se le placche in gola derivano dalla presenza di un tumore alla gola, la terapia adottata può prevedere: radioterapia abbinata a una cura a base di chemioterapici (chemioterapia), oppure rimozione chirurgica della massa tumorale associata a uno o entrambi i due precedenti trattamenti (radioterapia adiuvante e chemioterapia adiuvante). *N.B: sia in caso di placche in gola a origine batterica, sia in caso di placche in gola a origine fungina, i rimedi sintomatici sono gli stessi indicati in caso di placche in gola di natura virale.

Prevenzione È possibile prevenire le Placche alla Gola? In generale, per prevenire l'insorgenza di placche in gola a origine infettiva, è buona norma evitare, temporaneamente, il contatto ravvicinato con persone portatrici di una qualche infezione capace di provocare tonsillite, faringite, faringotonsillite, influenza, raffreddore ecc.