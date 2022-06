Piscina Idromassaggio Gonfiabile: cos'è La piscina idromassaggio gonfiabile è la soluzione perfetta per rilassarsi senza impegnarsi economicamente, e per ovviare al caldo nelle torride giornate estive. Questa tipologia di piscina permette infatti di rilassarsi nell'acqua calda (o fredda, a seconda dei gusti) a prezzi tutto sommato accessibili, e costituisce un'ottima soluzione se non si dispone di spazio o di un budget elevato per una piscina "vera". Sono inoltre facili da trasportare e possono essere portate anche in vacanza. In commercio ce ne sono svariati modelli e, per facilitarvi la scelta, abbiamo selezionato le migliori per voi.

Piscina Idromassaggio Gonfiabile: la nostra scelta La nostra scelta, tra tutte le piscine idromassaggio disponibili online, è un modello di Ease.Zone, che bilancia al meglio caratteristiche tecniche, versatilità estate-inverno, costo e qualità: EASE.ZONE Vasca Idromassaggio Gonfiabile Riscaldata, 800 Litri, Marrone/Crema, 180x180x65 cm € 399,00 Vedi l'offerta Questa piscina idromassaggio gonfiabile è estremamente versatile, e si può utilizzare per lasciarsi coccolare e viziare direttamente nell'intimità della propria casa, distraendosi dallo stress quotidiano, utilizzandola come SPA riscaldata durante le giornate più fredde oppure sfruttandola come piscina rinfrescante per le afose giornate estive. Dal pannello di controllo installato sul bordo della vasca è possibile controllare la pompa integrata per riscaldare l'acqua fino a 38°C per circa 1°C/h con grande semplicità, è possibile anche azionare e regolare i getti idromassaggio ed il gonfiaggio della vasca. La vasca è realizzata in pvc laminato dallo spessore di 0,6mm, ed è abbastanza grande per ospitare fino ad un massimo di quattro persone e contenere fino ad 800L di acqua. Il fondo della SPA garantisce grande comodità dato dai due strati di pvc laminato tra i quali è stato posto uno strato di Eva foam, morbida e confortevole. L'apposito foro di sfiato posto sul fondo della vasca evita invece rigonfiamenti indesiderati che potrebbero deformare la base della vasca.

Piscina Idromassaggio Gonfiabile: la migliore per rapporto qualità-prezzo Saliamo (di poco) di costo per quella che consideriamo la migliore piscina idromassaggio gonfiabile per il suo rapporto tra qualità e prezzo: si tratta della Lay-Z-Spa Palm Springs AirJet di Bestway: Bestway 60017 Minipiscina idromassaggio gonfiabile Lay-Z-Spa Palm Springs AirJet™ € 539,00 € 699,90 -23% Vedi l'offerta Questa piscina idromassaggio gonfiabile è dotata di un sistema di riscaldamento rapido fino a 40°C. Può far accomodare bene 4 persone e vanta di un sistema di massaggio ad aria a 87 getti su tutta la circonferenza della vasca. Facile da installare, risulterà perfetta sia in ambienti interni che all'aperto. Lay-Z-Spa Palm Springs presenta una solida struttura realizzata in Tritech, un PVC rinforzato a 3 strati con nucleo in maglia di poliestere racchiuso tra due strati di PVC laminato, che offre caratteristiche superiori in termini di resistenza e durata. È dotata di un pannello di controllo digitale per renderne più semplice l'utilizzo. Basta impostare la temperatura desiderata (fino a 40°C) ed attivare il sistema di massaggio. La capacità raccomandata della vasca idromassaggio è di 4-6 persone. Potrai scegliere tra una serata romantica per due persone o rilassarti con gli amici. L'installazione di Lay-Z-Spa non richiede l'uso di strumenti professionali, ma soltanto di una superficie piatta come base. Si gonfia facilmente in poco tempo ed è subito pronta per un caldo massaggio.

Piscina Idromassaggio Gonfiabile: alte prestazioni Tra le piscine idromassaggio gonfiabili ad alte prestazioni, e sempre con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, la nostra scelta ricade su Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy. Ecco perché: Intex 28426 Pure Spa Bubble Therapy, 196 x 71 cm 4 Posti, Sabbia, Con Pompa, Riscaldatore, Sistema Purificazione Acqua, Beige Classic € 556,99 € 599,00 -7% Vedi l'offerta Questo modello di piscina ha una capienza fino a sei persone ed è caratterizzata da 140 getti di bolle. Facile da spostare, la Spa è dotata di telo di copertura ad efficienza energetica, per preservare il calore, e di telo base, per adagiarla al terreno proteggendola. Il Sistema integrato addolcisce l'acqua e agisce contro la formazione e il deposito di detriti di calcare all'interno della tua Spa. Rende inoltre l'acqua più delicata sulla pelle e sul costume. Non resta che rilassarsi senza pensieri, impostando la temperatura che si desidera tra i 20°C e i 40°C, tramite l'intuitivo pannello di controllo con riscaldatore integrato.

Piscina Idromassaggio Gonfiabile: qualità top E' del brand Intex anche la migliore proposta di piscina idromassaggio gonfiabile nella categoria top, o "luxury" che dir si voglia: si sale di prezzo, ma anche di qualità, con la Pure Spa Jet & Bubble Deluxe: Intex 28458 Pure Spa Jet & Bubble Deluxe, Nero, 201 x 71 cm 4 Posti Con Pompa, Riscaldatore e 2 Poggiatesta € 1.135,85 € 1.177,00 -3% Vedi l'offerta Questo modello unisce il piacere dei massaggi jet ad alta performance con una seduta luxury confortevole. La sua Hydroaeration Technology garantisce il massimo livello di purezza dell'acqua, grazie a specifiche tecniche di aerazione, e fino a 140 getti di bolle da un volume maggiore, per regalare un massaggio più vigoroso e rilassante. C'è spazio per fino a 6 persone, per le quali scaldare l'atmosfera con il pannello wireless ricaricabile o tramite App Wifi. Il duplice sistema integrato con clorinatore addolcisce l'acqua e agisce contro la formazione e il deposito di detriti di calcare all'interno della Spa. Inoltre la sterilizza, rendendola più delicata sulla pelle e sul costume. Questo prodotto comprende anche due comodi poggiatesta gonfiabili, perfetti per supportare testa e collo durante l'immersione nella Spa e godersi il relax. Sono altresì incluse la sacca, il telo base e il telo di copertura, con pratici ganci, che protegge la Spa dai detriti e ne evita l'accesso. È ad efficienza energetica, dunque preserva il calore.