Pillola dei 5 giorni dopo effetti collaterali: quali sono?

La pillola dei cinque giorni dopo è un contraccettivo d'emergenza, nel nostro Paese può essere acquistato solo ed esclusivamente in farmacia, ma la ricetta medica non è richiesta. Nonostante ciò, è sempre opportuno informare il medico o il ginecologo della necessità di prendere o dell'eventuale già avvenuta assunzione di questo contraccettivo d'urgenza.

Ad ogni modo, qualora gli effetti collaterali della pillola dei 5 giorni dopo dovessero essere particolarmente intensi, oppure dovessero peggiorare o protrarsi per più di 48 ore, è bene rivolgersi prontamente al proprio medico o al proprio ginecologo .

Può esserci, infatti, una certa variabilità individuale nella tipologia, così come nell'intensità e nella durata degli effetti non desiderati manifestati.

Nella maggior parte dei casi, gli effetti collaterali della pillola dei 5 giorni dopo sono di modesta entità e tendono a risolversi nel giro di 48 ore dalla loro comparsa. Nonostante ciò, non mancano i casi in cui la durata degli effetti indesiderati è maggiore di quanto appena indicato.

Effetti collaterali non comuni e rari

Il soprastante elenco riporta alcuni degli effetti indesiderati che si possono manifestare meno comunemente e più raramente in seguito all'assunzione della pillola dei 5 giorni dopo. Maggiori dettagli in merito a tutti i possibili effetti collaterali della pillola dei cinque giorni dopo sono riportati sul foglietto illustrativo del medicinale assunto.

In qualsiasi caso, si ricorda l'importanza di informare il medico qualora compaiano effetti collaterali di qualsiasi tipo - comuni, non comuni o rari che siano - e qualora compaiano effetti indesiderati non presenti sul foglietto illustrativo della pillola dei cinque giorni dopo utilizzata.

