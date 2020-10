Cos'è? La "pillola dei 5 giorni dopo" è un farmaco usato per la contraccezione d'emergenza, ossia dopo un rapporto sessuale a rischio (non protetto) o in seguito al fallimento di un metodo anticoncezionale.

Assunto entro 120 ore (cioè 5 giorni) dal rapporto, questo medicinale può prevenire una gravidanza indesiderata se, per esempio, si è rotto o sfilato un profilattico, quando una donna si rende conto di avere dimenticato di assumere la pillola o di sostituire il cerotto anticoncezionale o, nella peggiore delle ipotesi, nel caso in cui il rapporto sia stato imposto con la violenza.

La "pillola dei 5 giorni dopo" (nome commerciale ellaOne®) ha la funzione di interferire con i meccanismi dell'ovulazione, in modo tale da prevenire la fecondazione dell'ovocita.



Come funziona La "pillola dei 5 giorni dopo" è un intervento farmacologico (ormonale) indicato in caso di rapporto sessuale non protetto o fallimento di un metodo anticoncezionale, per ridurre la possibilità che inizi una gravidanza indesiderata.

La "pillola dei 5 giorni dopo" è a base di ulipristal acetato. Da un punto di vista farmacologico, questo principio attivo appartiene alla categoria degli anti-progestinici, cioè quelle molecole che contrastano l'effetto del progesterone, ormone fondamentale per creare le condizioni adatte alla fecondazione e all'impianto. L'ulipristal acetato agisce legandosi con grande affinità al recettore del progesterone, per cercare di inibire o ritardare un'eventuale ovulazione, mediante la soppressione dell'innalzamento dell'ormone luteinizzante (LH). La "pillola dei 5 giorni dopo" impedisce così che l'ovocita espulso dalle ovaie, per iniziare il suo viaggio attraverso le tube e raggiungere l'utero, possa essere fecondato dagli spermatozoi di origine maschile. Anche se può essere assunta fino a 120 ore dopo il rapporto a rischio, la contraccezione d'emergenza è tanto più efficace quanto prima la si assume (preferibilmente entro 12-24 ore dal rapporto): la percentuale di successo arriva al 95-98% dei casi.

Ovviamente, qualora l'ovulazione fosse già avvenuta, la possibilità di evitare la gravidanza si ridurrebbe, cosa che lo rende un metodo non privo di un tasso di fallimento. Se gli spermatozoi riescono ad incontrare l'ovocita ed a fecondarlo, poi, il farmaco non ha più effetto (non funziona in caso di gravidanza già in atto).

Quando va assunta La "pillola dei 5 giorni dopo" può essere assunta entro e non oltre i 5 giorni (120 ore) dopo un rapporto sessuale non protetto o quando si pensa che il metodo contraccettivo adottato durante il coito non abbia funzionato correttamente.

Questo significa che l'ulipristal acetato può impedire una gravidanza indesiderata nei seguenti casi: Il preservativo non è stato indossato dall'inizio del rapporto oppure si è rotto o sfilato;

L'anello contraccettivo è stato espulso;

Il cerotto si è staccato o non è stato riapplicato dopo la pausa dei 7 giorni;

La donna si rende conto di avere dimenticato di prendere la pillola contraccettiva quotidiana oppure si sono verificati episodi di diarrea o vomito dopo l'assunzione della stessa;

La donna subisce un rapporto non desiderato e/o imposto con la violenza. Va sottolineato che la "pillola dei 5 giorni dopo" non è un metodo contraccettivo da usare abitualmente, ma solo in caso di emergenza.

Come si assume La "pillola dei cinque giorni dopo" si può assumere in qualsiasi momento durante il ciclo mestruale. Il trattamento consiste in una compressa da prendere per via orale quanto prima possibile, comunque non oltre 120 ore (5 giorni) dopo il rapporto sessuale. Il farmaco si può assumere in qualsiasi momento della giornata, a stomaco pieno o vuoto. In caso di vomito entro 3 ore dall'assunzione della compressa, è necessario prendere una seconda compressa quanto prima possibile. In ogni caso, la "pillola dei 5 giorni dopo" non può essere utilizzata regolarmente, nè ad intervalli ravvicinati.

Cosa è bene sapere Prima di assumerla, è importante sapere che la "pillola dei 5 giorni dopo": È stata approvata per evitare una gravidanza entro le 120 ore (5 giorni) da un rapporto sessuale non protetto (per esempio, si è rotto il profilattico o ci si è dimenticati di prendere la pillola) e non è assolutamente destinata ad interrompere una gravidanza in atto ( non ha effetto abortivo );

); Non può essere usata come contraccettivo abituale , ma solo ed esclusivamente in caso di emergenza imprevedibile;

, ma solo ed esclusivamente in caso di emergenza imprevedibile; L'azione contraccettiva è limitata al solo rapporto sessuale a rischio avuto prima dell'assunzione. Non è efficace qualora si verifichino altri rapporti durante lo stesso ciclo;

Non garantisce una protezione da malattie a trasmissione sessuale (come, ad esempio, infezione da HIV, Clamidia, Herpes genitale, condilomi genitali, gonorrea, epatite B e sifilide);

Non ha effetti negativi sulla fertilità successiva;

Sebbene sia efficace nel 97% dei casi, non previene la gravidanza in ogni circostanza; se dopo averla assunta, si verifica un ritardo di oltre 5 giorni è necessario escludere l'avvenuto concepimento.

Cosa serve per acquistarla In Italia la "pillola dei cinque giorni dopo" può essere acquistata direttamente in farmacia, in quanto il medicinale è diventato senza obbligo di prescrizione o ricetta.

Questa decisione dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), in linea con il regime adottato da altri Paesi europei, consente alle donne di assumere il farmaco (chiamato commercialmente ellaOne®) il prima possibile dopo il rapporto considerato a rischio. Inoltre, così come avviene nel resto d'Europa, per poter disporre della "pillola dei cinque giorni dopo" non è più necessario presentare il test di gravidanza sulle urine con beta Hcg negativo (come era precedentemente richiesto per escludere il concepimento precedente al rapporto che ne causa l'assunzione).



Quanto costa La confezione di ellaOne® - contenente una compressa da 30 milligrammi di ulipristal acetato -costa indicativamente 26,90 euro.

Differenze con la pillola del giorno dopo La pillola del giorno dopo (a base di levonorgestrel) è un farmaco approvato per la contraccezione d'emergenza, che si somministra non oltre le 72 ore (cioè 3 giorni) successive al rapporto sessuale considerato a rischio, per evitare una gravidanza non desiderata. Questo medicinale necessita della prescrizione medica. La pillola del giorno dopo è in grado di impedire la fecondazione dell'ovulo solo se assunta prima dell'innalzamento dell'ormone LH; il levonorgestrel non può bloccare, infatti, l'ovulazione se questa è già iniziata. Pertanto, si ha una buona certezza dell'efficacia del farmaco soprattutto 48-52 ore, prima che cominci il processo che rende disponibile al concepimento la cellula uovo matura. La pillola del giorno dopo, quindi, deve essere assunta con maggiore tempestività rispetto alla "pillola dei 5 giorni dopo". La "pillola dei 5 giorni dopo" a base di ulipristal acetato, invece, è in grado di agire modificando l'attività dell'ormone progesterone, ritardando il processo che conduce all'ovulazione. Quest'ultima formulazione, infatti, ha un effetto più mirato e potente sui recettori di questo ormone e, se assunto immediatamente prima del momento in cui è prevista l'ovulazione (cioè quando LH ha già iniziato ad aumentare), il farmaco è in grado di posticipare la rottura follicolare di qualche giorno. La "pillola dei 5 giorni dopo" è tre volte più efficace della formulazione a base di levonorgestrel, se assunta entro le prime 12-24 ore dal rapporto a rischio, ed agisce per più tempo (fino a 120 ore contro le 72). La "pillola dei 5 giorni dopo" si può acquistare in farmacia senza ricetta medica (salvo la donna sia maggiorenne).

Nessuna delle due pillole deve essere comunque confusa con la pillola abortiva, la RU-486, farmaco usato per interrompere una gravidanza già iniziata. Quest'ultimo farmaco induce, infatti, un aborto provocando il distacco dell'embrione dalla mucosa uterina. In Italia, la RU-486 può essere assunta, esclusivamente in ospedale, entro la settima-nona settimana di gravidanza, quale alternativa all'aborto chirurgico.

Ricorda! Nonostante la pillola del giorno dopo e quella dei cinque giorni possano essere assunte rispettivamente entro 72 (3 giorni) o 120 ore (5 giorni) dal rapporto sessuale a rischio, bisognerebbe prenderle il prima possibile: più passano le ore, più la loro efficacia diminuisce.