Pillola dei 5 Giorni Dopo: Cos'è e Come Funziona? Serve la Ricetta?

Assunto entro 120 ore (cioè 5 giorni) dal rapporto, questo medicinale può prevenire una gravidanza indesiderata se, per esempio, si è rotto o sfilato un profilattico, quando una donna si rende conto di avere dimenticato di assumere la pillola o di sostituire il cerotto anticoncezionale o, nella peggiore delle ipotesi, nel caso in cui il rapporto sia stato imposto con la violenza.

La " pillola dei 5 giorni dopo " è un farmaco usato per la contraccezione d'emergenza , ossia dopo un rapporto sessuale a rischio (non protetto) o in seguito al fallimento di un metodo anticoncezionale.

Ovviamente, qualora l'ovulazione fosse già avvenuta, la possibilità di evitare la gravidanza si ridurrebbe, cosa che lo rende un metodo non privo di un tasso di fallimento. Se gli spermatozoi riescono ad incontrare l'ovocita ed a fecondarlo, poi, il farmaco non ha più effetto (non funziona in caso di gravidanza già in atto).

L'ulipristal acetato agisce legandosi con grande affinità al recettore del progesterone, per cercare di inibire o ritardare un'eventuale ovulazione , mediante la soppressione dell'innalzamento dell' ormone luteinizzante (LH). La "pillola dei 5 giorni dopo" impedisce così che l'ovocita espulso dalle ovaie per iniziare il suo viaggio attraverso le tube e raggiungere l' utero , possa essere fecondato dagli spermatozoi di origine maschile.

La "pillola dei 5 giorni dopo" è un intervento farmacologico ( ormonale ) indicato in caso di rapporto sessuale non protetto o di fallimento di un metodo anticoncezionale, per ridurre la possibilità che inizi una gravidanza indesiderata. Dal 2017, rientra nella lista dei farmaci essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per quest'indicazione.

Quando e Come Assumerla

Pillola dei 5 Giorni Dopo: quando va assunta

La "pillola dei 5 giorni dopo" può essere assunta entro e non oltre i 5 giorni (120 ore) dopo un rapporto sessuale non protetto o quando si pensa che il metodo contraccettivo adottato durante il coito non abbia funzionato correttamente.

Questo significa che l'ulipristal acetato può impedire una gravidanza indesiderata nei seguenti casi:

Il preservativo non è stato indossato dall'inizio del rapporto oppure si è rotto o sfilato;

L'anello contraccettivo è stato espulso;

Il cerotto si è staccato o non è stato riapplicato dopo la pausa dei 7 giorni;

La donna si rende conto di avere dimenticato di prendere la pillola contraccettiva quotidiana oppure si sono verificati episodi di diarrea o vomito dopo l'assunzione della stessa;

La donna subisce un rapporto non desiderato e/o imposto con la violenza.

Va sottolineato che la "pillola dei 5 giorni dopo" non è un metodo contraccettivo da usare abitualmente, ma solo in caso di emergenza.

Come si assume

La "pillola dei cinque giorni dopo" si può assumere in qualsiasi momento durante il ciclo mestruale. Il trattamento consiste in una compressa da prendere per via orale quanto prima possibile, comunque non oltre 120 ore (5 giorni) dopo il rapporto sessuale. Il farmaco si può assumere in qualsiasi momento della giornata, a stomaco pieno o vuoto.

Nota bene : in caso di vomito entro 3 ore dall'assunzione della compressa, è necessario prendere una seconda compressa quanto prima possibile.

Quante volte si può prendere la Pillola dei 5 Giorni Dopo?

In ogni caso, la "pillola dei 5 giorni dopo" non può essere utilizzata regolarmente, nè ad intervalli ravvicinati. Si tratta di un medicinale da utilizzare in situazioni particolari e non come anticoncezionale.