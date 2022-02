Pianta del piede e riflessologia: gli organi corrispondenti

Introduzione

La riflessologia è una antica tecnica di diagnosi e di cura basata sul trattamento (massaggio, compressione, manipolazione) della pianta del piede in alcuni punti riflessi che corrispondono a determinati organi e, di conseguenza, ad altrettante problematiche e disturbi che possono essere trattati. Uno dei principi fondanti della riflessologia vuole che a zone del corpo morbide si riflettano gli organi e i muscoli, mentre sulle zone ossee si localizzano le ossa del corpo. Per praticare riflessologia, tuttavia, è fondamentale conoscere anatomia, nozioni di fisiologia, aspetti energetici, e fondamenti di medicina tradizionale cinese per conoscere i meridiani che compongono i piedi.