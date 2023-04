Phimostop: un rimedio efficace contro la fimosi

Il restringimento del prepuzio, tecnicamente detto fimosi, è un problema medico che nel genere maschile può insorgere ad ogni età, secondo diversi gradi di intensità. Quando si parla di fimosi ci si riferisce alla difficoltà, o addirittura all'impossibilità, di retrarre il prepuzio, la membrana di pelle che normalmente ricopre il grande. Questo comporta diversi problemi, tra i quali l'impossibilità di condurre una corretta igiene intima. Tra i rimedi più conosciuti c'è di sicuro l'utilizzo di pomate e creme, utili soltanto, però, ad uno stadio iniziale di infiammazione. Per i casi più gravi si ricorre invece alla chirurgia, tramite un intervento di circoncisione. Phimostop è un nuovo rimedio per la fimosi, oggetto di ricerca clinica con pubblicazione internazionale e validato dal ministero della Salute, che consente di risolvere il probelma a livello duraturo, senza ricorrere alla circoncisione. Ma come funziona e come utilizzarlo? Di seguito vedremo tutto ciò che c'è da sapere sulla fimosi e come curarla con Phimostop, che potrai acquistare online senza ricetta medica, approfittando dello sconto Phimostop promosso sul sito ufficiale.

I 3 possibili rimedi per la fimosi Innanzitutto c'è da premettere che il primo passo da compiere per intraprendere un processo di guarigione è quello di richiedere una corretta diagnosi da parte del medico di famiglia o di uno specialista, come un urologo o un andrologo. Individuare la causa primaria è fondamentale per comprendere il grado di fimosi, capire se ci sono infiammazioni da debellare o eventuali complicazioni. Questo perché possono variare le cure da adottare. In generale i paper scientifici mostrano 3 possibili rimedi: creme e pomate

Phimostop

circoncisione Le creme e le pomate possono rivelarsi inizialmente utili in caso di fimosi di grado inferiore, favorendo un recupero dell'elasticità e contrastando il processo infiammatorio. Phimostop è consigliabile sia nelle fimosi di grado inferiore che in quelle di grado maggiore/intermedio e può aiutare ad evitare l'intervento chirurgico. La circoncisione si rivela necessaria in caso di fimosi serrata, con impossibilità di retrazione o in presenza di infezioni croniche che non riescono ad essere debellate. Tipologie e gradi di fimosi Come già accennato, le cause e l'intensità della fimosi possono variare enormemente in base al soggetto. In generale si parla di fimosi congenita quando è presente fin dalla nascita e di fimosi acquisita quando insorge a diverse età, generalmente a causa di un'infiammazione di tipo infettivo o in presenza di diabete. I medici distinguono 5 gradi di fimosi: grado 0: il restringimento avviene solo in fase di erezione del pene

grado 1: il prepuzio è retrattile, ma il restringimento è visibile anche in caso di pene a riposo

grado 2: il prepuzio può ritrarsi fino a scoprire circa il 50% del pene

grado 3: la retrazione è minima

grado 4: la retrazione si rivela impossibile